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Смешной автогол в ФНЛ. Вратарь «Зенита» бросил из штрафной, но попал в своего
#ФНЛ
29 сентября 2021, 22:47
Триллер в ФНЛ: «Енисей» вел 3:1 с двумя красными (второй матч подряд!) – и проиграл 3:4, трижды пропустив в конце
#ФНЛ
21 августа 2021, 12:25
Еще один русский во Франции. Пишет стихи и уехал за миллион рублей
#Владислав Молчан
28 сентября 2020, 16:33
Открытый разговор с Чепчуговым − о карьере запасного, тени Акинфеева и сибирских драках
5
#Сергей Чепчугов
11 сентября 2020, 15:10
5
Интервью со Стасом Меркисом – почему ушел из «Енисея», пошел в проект Басты и отказался от взрывного SMM
#Станислав Меркис
15 июля 2020, 10:40
Скандалы, увольнения, потеря соцсетей и 17-е место – это новая реальность «Енисея» 😪
#Енисей
05 февраля 2020, 21:39
Дагестанец зажигает в Хорватии и рассказывает нам, как перенести звездную болезнь, развал близкого клуба и неудачи с карьерой
#Сердер Сердеров
06 декабря 2019, 15:40
Лучшие акции «Енисея» эпохи Меркиса: контракт с Широковым, форма со львами, подарки клубам РПЛ
#Енисей
22 июля 2019, 17:08
Огненное завершение сезона в РПЛ: «Локомотив» стал вице-чемпионом, ЦСКА обошел «Спартак»
#РПЛ
26 мая 2019, 15:30
«Спартаку» нужно сохранить Ещенко. Он это заслужил
#Андрей Ещенко
04 мая 2019, 17:20
«Енисей» точно вылетит из РПЛ. Его убили 15 безумных минут в Екатеринбурге
#Енисей
07 апреля 2019, 16:32
«Енисей» – ужас. Клуб не может выгнать Аленичева из-за неустойки, а болельщики ябедничают губернатору
#Дмитрий Аленичев
12 марта 2019, 11:49
Люди ели шашлык на трибунах в Красноярске. Из этого получилась любовная история
#РПЛ
31 марта 2019, 19:30
#РПЛ
31 марта 2019, 19:30