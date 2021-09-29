Енисей

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Смешной автогол в ФНЛ. Вратарь «Зенита» бросил из штрафной, но попал в своего
#ФНЛ
Триллер в ФНЛ: «Енисей» вел 3:1 с двумя красными (второй матч подряд!) – и проиграл 3:4, трижды пропустив в конце
#ФНЛ
Еще один русский во Франции. Пишет стихи и уехал за миллион рублей
#Владислав Молчан
Открытый разговор с Чепчуговым − о карьере запасного, тени Акинфеева и сибирских драках
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#Сергей Чепчугов
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Интервью со Стасом Меркисом – почему ушел из «Енисея», пошел в проект Басты и отказался от взрывного SMM
#Станислав Меркис
Скандалы, увольнения, потеря соцсетей и 17-е место – это новая реальность «Енисея» 😪
#Енисей
Дагестанец зажигает в Хорватии и рассказывает нам, как перенести звездную болезнь, развал близкого клуба и неудачи с карьерой
#Сердер Сердеров
Лучшие акции «Енисея» эпохи Меркиса: контракт с Широковым, форма со львами, подарки клубам РПЛ
#Енисей
Огненное завершение сезона в РПЛ: «Локомотив» стал вице-чемпионом, ЦСКА обошел «Спартак»
#РПЛ
«Спартаку» нужно сохранить Ещенко. Он это заслужил
#Андрей Ещенко
«Енисей» точно вылетит из РПЛ. Его убили 15 безумных минут в Екатеринбурге
#Енисей
«Енисей» – ужас. Клуб не может выгнать Аленичева из-за неустойки, а болельщики ябедничают губернатору
#Дмитрий Аленичев
Люди ели шашлык на трибунах в Красноярске. Из этого получилась любовная история
#РПЛ
#РПЛ