Еще один русский во Франции. Пишет стихи и уехал за миллион рублей

«Енисей» объявил о переходе своего защитника Владислава Молчана во французский «Кан» (Лига 2).

И даже расписал детали трансфера: клуб получил миллион рублей. 30% от него достанется «Зениту», который воспитал Молчана, и зимой 2020-го бесплатно отпустил его в Красноярск.

Молчану 20 лет. Играет центральным защитником, до перехода в «Енисей» был капитаном молодежного «Зенита». Провел четыре матча за «Зенит-2» в ФНЛ. И три – за «Енисей».