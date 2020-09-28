Владислав Молчан
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#Владислав Молчан #Зенит #ФНЛ #Енисей #Лига 2

Еще один русский во Франции. Пишет стихи и уехал за миллион рублей

28 сентября, 16:33

«Енисей» объявил о переходе своего защитника Владислава Молчана во французский «Кан» (Лига 2).

И даже расписал детали трансфера: клуб получил миллион рублей. 30% от него достанется «Зениту», который воспитал Молчана, и зимой 2020-го бесплатно отпустил его в Красноярск.

Молчану 20 лет. Играет центральным защитником, до перехода в «Енисей» был капитаном молодежного «Зенита». Провел четыре матча за «Зенит-2» в ФНЛ. И три – за «Енисей».

  • Любимый игрок – Вирджил Ван Дейк. В «Зените» – Ракицкий.
  • Забивал победный гол молодежке «Спартака» на последней минуте (можно посмотреть вконтакте). В том матче за «Спартак» сыграл Глушаков.
  • Очень любит кино, мечтал стать актером.
  • Пишет стихи и выкладывает их в инстаграме.

В сезоне-18/19 «Кан» вылетел из Лиги 1. А в прошлом сезоне занял 13-е место в Лиге-2.

Все фото: Инстаграм Владислава Молчана
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