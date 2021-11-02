Енисей

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Футбол
«Спартак» – «Енисей», полуфинал Кубка России. Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 11 мая
#Кубок России
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Футбол
«Спартак» против «Енисея», «Динамо» – «Алания» – полуфиналы Кубка России: итоги жеребьевки
#Кубок России
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Футбол
ЦСКА – «Спартак» и другие пары 1/4 финала Кубка России
#Кубок России
Футбол
Жеребьевка 1/8 финала Кубка России: «Спартак» сыграет с «Кубанью», «Зенит» – с КАМАЗом, «Сочи» – с ЦСКА
#Кубок России
Футбол
«Енисей» хочет аннулировать матч, в котором вел 3:1 к 84-й минуте, но проиграл. Об этом сказал их директор
#Енисей
Футбол
«Спартак» проиграл «Енисею», но вышел в 1/8 финала Кубка России
#Спартак
Футбол
Где смотреть матч «Енисей» – «Спартак»
#Спартак
Футбол
Тарханов возглавит болгарскую «Славию». Это его третий клуб в трех странах в 2020 году
#Александр Тарханов
Футбол
«Енисей» сообщил о случаях заражения коронавирусом
#Енисей
Футбол
Торбинский не забивал в РПЛ 4,5 года
#Дмитрий Торбинский
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Короткие факты по матчам субботы в РПЛ
#РПЛ
Футбол
Багаж с формой «Енисея» потерялся по дороге в Самару
#РПЛ