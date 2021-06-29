У Стерлинга была провальная весна в «Ман Сити». Потом он приехал в сборную – и стал героем Евро

Зато перед стартом Евро-2020 Стерлинг страдал. Весной он 11 раз вышел в стартовом составе «Ман Сити», еще четыре – на замену. В этих играх он забил во всех турнирах только один гол – в проигранном матче АПЛ против «Челси». «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, но вылетел из Кубка и проиграл «Челси» финал Лиги чемпионов.

Гвардиола подбадривал Стерлинга, когда тот временно потерял место в основе: «Доверие к Стерлингу осталось таким же. Форма Жезуса, Фодена и Мареза – единственная причина, почему он играет меньше. Они забивают голы и играют решающую роль в атаке. У него должна быть уверенность. Качество есть, но я не могу добавить ему уверенности».

За сезон-2020/21 Стерлинг набрал в АПЛ 17 очков по гол+пас (10+7). Это его худший результат за последние пять сезонов в «Ман Сити». Хуже было только в момент перехода из «Ливерпуля» – шесть голов и два ассиста. Уже на Евро-2020 Стерлинг рассказывал, что обожает играть все 90 минут в каждом матче за команду. Если этого нет, то пропадает и хорошее настроение.