Рахим Стерлинг
Евро-2020
Германия
Англия
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#Рахим Стерлинг #Евро-2020 #Англия #Германия

У Стерлинга была провальная весна в «Ман Сити». Потом он приехал в сборную – и стал героем Евро

час назад

твиттер Евро-2020

Англия обыграла Германию (2:0) в 1/8 финала Евро-2020. Рахим Стерлинг – автор победного гола в этой игре. Он забил три из четырех голов Англии на чемпионате Европы. Все голы Стерлинга стали победными. В последних матчах за Англию он набил мощную статистику – 15 голов за 20 игр. Только Стерлинг и Кейн имеют стабильное место в основе из игроков атаки Англии на Евро.

Результаты Англии на Евро-2020:

✔️ Англия – Хорватия – 1:0 (Стерлинг)

✔️ Англия – Шотландия – 0:0

✔️ Чехия – Англия – 0:1 (Стерлинг)

✔️ Англия – Германия – 2:0 (Стерлинг, Кейн)

Тренер Англии Саутгейт доверял Стерлингу с первого матча Евро-2020. Уже после игры с Хорватией он восхищался Стерлингом из-за его постоянного обострения игры. Тогда Стерлинг сказал важное о настрое на Евро-2020: «Я заблокировал внешний мир – просто стараюсь сосредоточиться на этом турнире». В сборной он постоянно радуется:

Зато перед стартом Евро-2020 Стерлинг страдал. Весной он 11 раз вышел в стартовом составе «Ман Сити», еще четыре – на замену. В этих играх он забил во всех турнирах только один гол – в проигранном матче АПЛ против «Челси». «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, но вылетел из Кубка и проиграл «Челси» финал Лиги чемпионов.

Гвардиола подбадривал Стерлинга, когда тот временно потерял место в основе: «Доверие к Стерлингу осталось таким же. Форма Жезуса, Фодена и Мареза – единственная причина, почему он играет меньше. Они забивают голы и играют решающую роль в атаке. У него должна быть уверенность. Качество есть, но я не могу добавить ему уверенности».

За сезон-2020/21 Стерлинг набрал в АПЛ 17 очков по гол+пас (10+7). Это его худший результат за последние пять сезонов в «Ман Сити». Хуже было только в момент перехода из «Ливерпуля» – шесть голов и два ассиста. Уже на Евро-2020 Стерлинг рассказывал, что обожает играть все 90 минут в каждом матче за команду. Если этого нет, то пропадает и хорошее настроение.

www.imago-images.de/Global Look Press

В нашем проекте об игроках Евро-2020 мы вспоминали историю из жизни Рахима Стерлинга:

«Он родился в криминальном районе Ямайки, но в детстве уехал в Великобританию вместе с мамой. Через два года на Ямайке был убит его отец. В секцию его отвела бабушка, она же впервые привела на «Уэмбли», но не на матч, а просто на стадион. «Однажды я сыграю на нем», – сказал ей Стерлинг. Не соврал».

Матч Англии и Германии проходил на «Уэмбли». Капитаны команд вышли на игру с радужными капитанскими повязками. За 75 минут в матче был один опасный момент, а потом все решил Стерлинг. Теперь он выигрывает матчи для Англии на том стадионе, где и мечтал сыграть в детстве. Он вывел Англию в 1/4 финала Евро-2020.

Стерлинг странно поднимает руки во время бега. Взял такое от мамы-легкоатлетки

Матч завершен
Англия
Стерлинг 75
Кейн 86
2:0
Матч завершен
Германия
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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