У Стерлинга была провальная весна в «Ман Сити». Потом он приехал в сборную – и стал героем Евро
Англия обыграла Германию (2:0) в 1/8 финала Евро-2020. Рахим Стерлинг – автор победного гола в этой игре. Он забил три из четырех голов Англии на чемпионате Европы. Все голы Стерлинга стали победными. В последних матчах за Англию он набил мощную статистику – 15 голов за 20 игр. Только Стерлинг и Кейн имеют стабильное место в основе из игроков атаки Англии на Евро.
Результаты Англии на Евро-2020:
✔️ Англия – Хорватия – 1:0 (Стерлинг)
✔️ Англия – Шотландия – 0:0
✔️ Чехия – Англия – 0:1 (Стерлинг)
✔️ Англия – Германия – 2:0 (Стерлинг, Кейн)
Тренер Англии Саутгейт доверял Стерлингу с первого матча Евро-2020. Уже после игры с Хорватией он восхищался Стерлингом из-за его постоянного обострения игры. Тогда Стерлинг сказал важное о настрое на Евро-2020: «Я заблокировал внешний мир – просто стараюсь сосредоточиться на этом турнире». В сборной он постоянно радуется:
Зато перед стартом Евро-2020 Стерлинг страдал. Весной он 11 раз вышел в стартовом составе «Ман Сити», еще четыре – на замену. В этих играх он забил во всех турнирах только один гол – в проигранном матче АПЛ против «Челси». «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, но вылетел из Кубка и проиграл «Челси» финал Лиги чемпионов.
Гвардиола подбадривал Стерлинга, когда тот временно потерял место в основе: «Доверие к Стерлингу осталось таким же. Форма Жезуса, Фодена и Мареза – единственная причина, почему он играет меньше. Они забивают голы и играют решающую роль в атаке. У него должна быть уверенность. Качество есть, но я не могу добавить ему уверенности».
За сезон-2020/21 Стерлинг набрал в АПЛ 17 очков по гол+пас (10+7). Это его худший результат за последние пять сезонов в «Ман Сити». Хуже было только в момент перехода из «Ливерпуля» – шесть голов и два ассиста. Уже на Евро-2020 Стерлинг рассказывал, что обожает играть все 90 минут в каждом матче за команду. Если этого нет, то пропадает и хорошее настроение.
В нашем проекте об игроках Евро-2020 мы вспоминали историю из жизни Рахима Стерлинга:
«Он родился в криминальном районе Ямайки, но в детстве уехал в Великобританию вместе с мамой. Через два года на Ямайке был убит его отец. В секцию его отвела бабушка, она же впервые привела на «Уэмбли», но не на матч, а просто на стадион. «Однажды я сыграю на нем», – сказал ей Стерлинг. Не соврал».
Матч Англии и Германии проходил на «Уэмбли». Капитаны команд вышли на игру с радужными капитанскими повязками. За 75 минут в матче был один опасный момент, а потом все решил Стерлинг. Теперь он выигрывает матчи для Англии на том стадионе, где и мечтал сыграть в детстве. Он вывел Англию в 1/4 финала Евро-2020.
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