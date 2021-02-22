Стерлинг странно поднимает руки во время бега. Взял такое от мамы-легкоатлетки 🏃‍♂️

Стерлинг перенял манеру бега от мамы. Из-за большой скорости ему так удобнее держать руки

Ключевая причина, почему Стерлинг так странно поднимает руки – скорость. Вот несколько фактов о быстроте Стерлинга:

Сайт Stats Sports взял личные рекорды некоторых футболистов и сделал рейтинг самых быстрых перед Евро-2020 (который в итоге отложился на год). Стерлинг однажды разогнался до 35,04 км/ч. Это пятый показатель в том рейтинге.

На ЧМ в России он был 13-м по скорости – 33,01 км/ч.

Сам он говорил, что стал мощнее благодаря тренировкам Пепа Гвардиолы и его ассистентов. Они научили его не только быстрее бегать, но и умнее подключаться. То есть он стал лучше чувствовать момент, когда нужно ускориться, чтобы поддержать команду.

Что говорит об этом сам Стерлинг:

1. Подтверждает, что дело в скорости. «Да, я довольно быстрый игрок. И во время бега мне удобно держать так руки. Я даже пробовал как-то бегать по-обычному. Но у меня не получалось. Как только я начинал разгоняться, мне было неудобно. И я сразу же ставил руки по-своему».

2. Еще Стерлинг сказал, что такая же стойка была у его мамы – она занималась в детстве легкой атлетикой.

«Как-то мама повела младшего брата на тренировку по бегу, а потом пришла и показала, как он смешно дергал руками. Потом она показала фотографии со своей тренировки (в юношестве она тоже занималась легкой атлетикой), и я все понял. Она так же растопыривала руки. Видимо, от нее передалось и нам с братом».