Стерлинг странно поднимает руки во время бега. Взял такое от мамы-легкоатлетки 🏃♂️
У Рахима Стерлинга странная манера бега. Во время рывков он слегка приподнимает и растопыривает руки, что не очень типично: почти все спортсмены на бегу прижимают локти к телу.
Так было в «Ливерпуле».
Так сейчас в «Сити».
Стерлинг перенял манеру бега от мамы. Из-за большой скорости ему так удобнее держать руки
Ключевая причина, почему Стерлинг так странно поднимает руки – скорость. Вот несколько фактов о быстроте Стерлинга:
- Сайт Stats Sports взял личные рекорды некоторых футболистов и сделал рейтинг самых быстрых перед Евро-2020 (который в итоге отложился на год). Стерлинг однажды разогнался до 35,04 км/ч. Это пятый показатель в том рейтинге.
- На ЧМ в России он был 13-м по скорости – 33,01 км/ч.
- Сам он говорил, что стал мощнее благодаря тренировкам Пепа Гвардиолы и его ассистентов. Они научили его не только быстрее бегать, но и умнее подключаться. То есть он стал лучше чувствовать момент, когда нужно ускориться, чтобы поддержать команду.
Что говорит об этом сам Стерлинг:
1. Подтверждает, что дело в скорости. «Да, я довольно быстрый игрок. И во время бега мне удобно держать так руки. Я даже пробовал как-то бегать по-обычному. Но у меня не получалось. Как только я начинал разгоняться, мне было неудобно. И я сразу же ставил руки по-своему».
2. Еще Стерлинг сказал, что такая же стойка была у его мамы – она занималась в детстве легкой атлетикой.
«Как-то мама повела младшего брата на тренировку по бегу, а потом пришла и показала, как он смешно дергал руками. Потом она показала фотографии со своей тренировки (в юношестве она тоже занималась легкой атлетикой), и я все понял. Она так же растопыривала руки. Видимо, от нее передалось и нам с братом».
Вопросы про руки во время бега бесят Стерлинга. Однажды его передразнивал Азар
Стерлинга часто спрашивают про особенную манеру бега. Но лично он в ней ничего уникального не видит. В подкасте для TalkSport он подробно рассказал свое отношение к теме:
«Послушайте, меня уже бесят эти вопросы. Они очень глупые. И они неуместны. Я просто держу руки так, как мне удобно. Эти вопросы надоедали мне в самом начале карьеры. Я сейчас очень удивляюсь, когда журналисты задают их мне снова».
В 2015-м Рахим Стерлинг перешел из «Ливерпуля» в «Манчестер Сити». Фанаты «Ливерпуля» искренне желали ему сгнить на скамейке и смеялись из-за странной манеры бега.
А вот что было в соцсетях.
«Рахим Стерлинг бегает как Велма из «Скуби Ду»
Другие мемы и пародия на него от Эдена Азара:
«Рахим Стерлинг похож на тиранозавра, несущего в ручках сумочку».