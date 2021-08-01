Андрей Шевченко
ЧМ-2022
Украина
Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины
01 августа, 15:20
Об этом он заявил на странице в инстаграме:
«Сегодня подошел к концу мой контракт с Украинской футбольной ассоциацией. Я провел пять лет с национальной командой. Это была тяжелая работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол.
Я благодарен президенту и исполкому УАФ за возможность работать со сборной Украины. Я благодарен каждому игроку, каждому человеку, который помогал и был причастен к команде.
Большое спасибо всем болельщикам за поддержку и критику. Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентоспособным, результативным и захватывающим. С верой в Украину».
- Андрей Шевченко тренировал сборную Украины с 2016 года.
- На Евро-2020 Украина дошла до 1/4 финала – это лучший результат сборной на чемпионатах Европы.
- В отборе на ЧМ-2022 Украина после трех матчей занимает второе место в группе.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые