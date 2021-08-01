Андрей Шевченко
ЧМ-2022
Украина
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#Андрей Шевченко #Украина #ЧМ-2022

Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины

01 августа, 15:20

Об этом он заявил на странице в инстаграме:

«Сегодня подошел к концу мой контракт с Украинской футбольной ассоциацией. Я провел пять лет с национальной командой. Это была тяжелая работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол.

Я благодарен президенту и исполкому УАФ за возможность работать со сборной Украины. Я благодарен каждому игроку, каждому человеку, который помогал и был причастен к команде.

Большое спасибо всем болельщикам за поддержку и критику. Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентоспособным, результативным и захватывающим. С верой в Украину».

  • Андрей Шевченко тренировал сборную Украины с 2016 года.
  • На Евро-2020 Украина дошла до 1/4 финала – это лучший результат сборной на чемпионатах Европы.
  • В отборе на ЧМ-2022 Украина после трех матчей занимает второе место в группе.
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Источник:
Инстаграм Андрея Шевченко
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