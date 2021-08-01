Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины

Об этом он заявил на странице в инстаграме:

«Сегодня подошел к концу мой контракт с Украинской футбольной ассоциацией. Я провел пять лет с национальной командой. Это была тяжелая работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол.

Я благодарен президенту и исполкому УАФ за возможность работать со сборной Украины. Я благодарен каждому игроку, каждому человеку, который помогал и был причастен к команде.

Большое спасибо всем болельщикам за поддержку и критику. Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентоспособным, результативным и захватывающим. С верой в Украину».