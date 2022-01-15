Андрей Шевченко
Серия А
Дженоа
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#Андрей Шевченко #Серия А #Дженоа

Шевченко уволен из «Дженоа». При нем клуб выиграл один матч

час назад

Андрей Шевченко официально уволен из «Дженоа». Клубом временно будет руководить Абдулай Конко.

«Дженоа» идет на 19-м месте в Серии А. Команда имеет 12 очков за 21 матч. Разница мячей – 20:39. 17 января клуб сыграет с «Фиорентиной».

14 декабря «Дженоа» победила «Салернитану» в Кубке Италии (1:0). При Шевченко команда проиграла семь матчей во всех турнирах. Еще было три ничьи. 

Победа над «Салернитаной» осталась единственной для Шевченко в Италии.

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Источник:
Твиттер «Дженоа»
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