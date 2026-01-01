Андрей Шевченко

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«Я убил футболиста внутри себя». Как мыслит и работает тренер Шевченко: никогда не опаздывает, не запрещает соцсети, собрал штаб итальянцев
#Андрей Шевченко
Шевченко дождался лидера Швеции рядом с полем. Обнял, а уже потом отпраздновал победу Украины
#Андрей Шевченко
Вся история Украины на Евро связана со Швецией. Там были голы Шевченко и первая победа
#Украина
«Я не доживу до завтрашнего дня». Как 20 лет назад ждали матча Россия – Украина
#Россия
Родиться в Азербайджане, жить в Коми, любить Турцию, работать на русском ТВ. Самый мультикультурный комментатор страны
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#Эльвин Керимов
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