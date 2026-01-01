Андрей Шевченко

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Футбол
Шевченко уволен из «Дженоа». При нем клуб выиграл один матч
#Андрей Шевченко
Футбол
Андрей Шевченко – главный тренер итальянского «Дженоа»
#Андрей Шевченко
Футбол
Петраков стал временным главным тренером Украины после ухода Шевченко. Он 11 лет работал в юношеских сборных
#Украина
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Футбол
Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины
#Андрей Шевченко
Футбол
🇺🇦 Ярмоленко – рекордсмен Украины по результативным действиям. Он обошел Шевченко
#Андрей Ярмоленко
Футбол
Украина забила на Евро впервые с 2012 года и во второй раз в истории. За сборную там забивал только Шевченко
#Украина
Футбол
Мбаппе повторил рекорд 1997 года, забив три гола «Барселоне» в ЛЧ. Тогда он еще не родился
#Лига чемпионов