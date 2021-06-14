Украина
Евро-2020
Андрей Шевченко
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#Украина #Евро-2020 #Андрей Шевченко

Украина забила на Евро впервые с 2012 года и во второй раз в истории. За сборную там забивал только Шевченко

3 часа назад

В матче первого тура Евро-2020 группы С сборная Украины дважды забила Голландии, но проиграла. Это первые голы на чемпионате Европы с 2012 года. Авторами стали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

Матч завершен
Нидерланды
Вейналдум 52
Вегхорст 58
Дюмфрис 85
3:2
Матч завершен
Украина
Ярмоленко 75
Яремчук 79
  • Украина в третий раз в истории попала на чемпионат Европы. До этого участвовала там в 2012 и 2016 годах.
  • Единственные голы за это время забил Андрей Шевченко в матче со Швецией (дубль), который сейчас тренирует сборную.
  • После этого Украина не забивала на Евро пять матчей подряд.

Сейчас Украина занимает третье место в группе С. Следующий матч – против Северной Македонии (17 июня).

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Источник:
Гол.ру
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