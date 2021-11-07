Андрей Шевченко
Серия А
Дженоа
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#Андрей Шевченко #Серия А #Дженоа

Андрей Шевченко – главный тренер итальянского «Дженоа»

07 ноября, 15:44

6 ноября «Дженоа» уволил тренера Давиде Баллардини.

7 ноября. В соцсетях клуба появился такой пост:

Этот пост посвящен назначению Андрея Шевченко:

  • 1 августа 2021 года он покинул сборную Украины.
  • 6 ноября инсайдер Джанлука Ди Марцио написал, что Шевченко подписал контракт с «Дженоа» до 2024 года. Зарплата – 1,8 млн евро в год.
  • На следующий день Ди Марцио уточнил: Шевченко будет получать 2 млн в год.

UPD: клуб подтвердил назначение Шевченко.

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Источник:
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