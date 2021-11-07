Андрей Шевченко
Серия А
Дженоа
Андрей Шевченко – главный тренер итальянского «Дженоа»
07 ноября, 15:44
6 ноября «Дженоа» уволил тренера Давиде Баллардини.
7 ноября. В соцсетях клуба появился такой пост:
Этот пост посвящен назначению Андрея Шевченко:
- 1 августа 2021 года он покинул сборную Украины.
- 6 ноября инсайдер Джанлука Ди Марцио написал, что Шевченко подписал контракт с «Дженоа» до 2024 года. Зарплата – 1,8 млн евро в год.
- На следующий день Ди Марцио уточнил: Шевченко будет получать 2 млн в год.
UPD: клуб подтвердил назначение Шевченко.
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