Кубок английской лиги

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ЦСКА — «Локомотив», «Балтика» — «Зенит»: какие матчи смотреть 29 октября
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Та Би — 8,7, Рюттер — 8,5: лучшие игроки матчей Кубка английской лиги 28 октября
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Хавертц забил первые голы за «Челси» – сразу три в игре на Кубок лиги
#Кай Хавертц