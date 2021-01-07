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#Кубок английской лиги #Футбол #Манчестер Сити #Манчестер Юнайтед

«Ман Сити» выиграл у «МЮ» и вышел в финал Кубка лиги, где сыграет с «Тоттенхэмом»

3 часа назад

«Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка лиги уступил дома «Манчестер Сити» со счетом 0:2. В составе гостей отличились Стоунз и Фернандиньо.

  • «Ман Сити» вышел в финал. Соперником будет «Тоттенхэм», победивший за день до этого «Брентфорд» – 2:0.
  • Матч состоится на стадионе «Уэмбли».
  • Он пройдет 25 апреля.        
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