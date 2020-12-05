допинг
Легкая атлетика
Григорий Родченков
Дональд Трамп
Трамп подписал новый антидопинговый закон. Он назван в честь Родченкова
05 декабря, 11:29
Дональд Трамп и Сенат США одобрили новый антидопинговый закон. Его главная цель – наказание для окружения спортсменов, которые нарушают антидопинговые правила.
Этот закон вводит уголовную ответственность для тех, кто причастен к сговору для антидопинговых махинаций. Возможное наказание: штраф до миллиона долларов или тюремное заключение до десяти лет.
Там не прописано наказание для американских профессиональных спортсменов и спортсменов из колледжей. Из-за этого закон раскритиковали МОК и ВАДА.
Закон назван в честь Григория Родченкова – бывшего директора московской антидопинговой лаборатории.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые