Трамп подписал новый антидопинговый закон. Он назван в честь Родченкова

Дональд Трамп и Сенат США одобрили новый антидопинговый закон. Его главная цель – наказание для окружения спортсменов, которые нарушают антидопинговые правила.

Этот закон вводит уголовную ответственность для тех, кто причастен к сговору для антидопинговых махинаций. Возможное наказание: штраф до миллиона долларов или тюремное заключение до десяти лет.

Там не прописано наказание для американских профессиональных спортсменов и спортсменов из колледжей. Из-за этого закон раскритиковали МОК и ВАДА.

Закон назван в честь Григория Родченкова – бывшего директора московской антидопинговой лаборатории.