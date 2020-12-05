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#допинг #Дональд Трамп #Легкая атлетика #Григорий Родченков

Трамп подписал новый антидопинговый закон. Он назван в честь Родченкова

05 декабря, 11:29

Григорий Родченков

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп и Сенат США одобрили новый антидопинговый закон. Его главная цель – наказание для окружения спортсменов, которые нарушают антидопинговые правила.

Этот закон вводит уголовную ответственность для тех, кто причастен к сговору для антидопинговых махинаций. Возможное наказание: штраф до миллиона долларов или тюремное заключение до десяти лет.

Там не прописано наказание для американских профессиональных спортсменов и спортсменов из колледжей. Из-за этого закон раскритиковали МОК и ВАДА.

Закон назван в честь Григория Родченкова – бывшего директора московской антидопинговой лаборатории.

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