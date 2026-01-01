Дональд Трамп

Дата рождения
14 июня 1946 г.
Инфо
45-й президент США
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Бокс
Трамп прокомментирует бой Холифилда и Белфорта
#Дональд Трамп
Легкая атлетика
Трамп подписал новый антидопинговый закон. Он назван в честь Родченкова
#допинг
Разное
Дональд Трамп и его жена заразились коронавирусом
#Дональд Трамп