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Дональд Трамп
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Дональд Трамп
Дата рождения
14 июня 1946 г.
Инфо
45-й президент США
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Новости
Однажды Трамп провел в своей башне жеребьевку Кубка английской лиги. Не понимал футбол, но хотел на ТВ
#Дональд Трамп
19 сентября 2021, 17:56
Трамп появился на бое Конора в UFC. После проигранных выборов он лишен соцсетей и почти не ходит в публичные места
#Дональд Трамп
11 июля 2021, 10:43
Кто все эти люди, которые захватили Капитолий после митинга Трампа. Как они зашли? Что творили внутри?
#политика
07 января 2021, 21:30
Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
#мир
28 декабря 2020, 18:11
Знаменитости, которые открыто поддерживают Трампа
#Дональд Трамп
03 ноября 2020, 23:00
Иранский борец казнен за протесты. Его пытали, а перед смертью не дали увидеться с семьей
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#Навид Афкари
14 сентября 2020, 14:24
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Американский спорт политизировался из-за Трампа. Все это − часть большого раскола в обществе и битва идеологий
#политика
28 августа 2020, 14:07
🇰🇵 Ким Чен Ын рос под влиянием западного баскетбола (подсадил семейный повар) и всю жизнь фанател от звезд НБА
#Ким Чен Ын
26 апреля 2020, 19:36
Дэйна Уайт давно дружит с Трампом – тот помог с раскруткой UFC и звонит обсуждать бои
#Дэйна Уайт
16 апреля 2020, 17:35
«Он плохой засранец». Трамп пришел на UFC – все недовольны
#Дональд Трамп
05 ноября 2019, 17:15