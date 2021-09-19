Дональд Трамп
Дата рождения
14 июня 1946 г.
Инфо
45-й президент США
Лента
Материалы
Новости
Однажды Трамп провел в своей башне жеребьевку Кубка английской лиги. Не понимал футбол, но хотел на ТВ
#Дональд Трамп
Трамп появился на бое Конора в UFC. После проигранных выборов он лишен соцсетей и почти не ходит в публичные места
#Дональд Трамп
Кто все эти люди, которые захватили Капитолий после митинга Трампа. Как они зашли? Что творили внутри?
#политика
Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
#мир
Знаменитости, которые открыто поддерживают Трампа
#Дональд Трамп
Иранский борец казнен за протесты. Его пытали, а перед смертью не дали увидеться с семьей
2
#Навид Афкари
2
Американский спорт политизировался из-за Трампа. Все это − часть большого раскола в обществе и битва идеологий
#политика
🇰🇵 Ким Чен Ын рос под влиянием западного баскетбола (подсадил семейный повар) и всю жизнь фанател от звезд НБА
#Ким Чен Ын
Дэйна Уайт давно дружит с Трампом – тот помог с раскруткой UFC и звонит обсуждать бои
#Дэйна Уайт
«Он плохой засранец». Трамп пришел на UFC – все недовольны
#Дональд Трамп