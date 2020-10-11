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Хоакин Бакли
Импа Касангай
Чудо-нокаут в UFC: бойца поймали за ногу, а он – хлобысь – пробил с разворота другой
11 октября, 10:34
Этой ночью на UFC Fight Island 5 сошлись Хоакин Бакли и Импа Касангай. От боя не ожидали ничего особенного:
- Для Бакли это был второй бой в UFC. Первый – с Кевином Холландом – он проиграл.
- Касангай тоже дрался в UFC второй раз. Но первый поединок был для него удачнее – в нем он поколотил Маки Питоло.
Бой Бакли и Касангая шел меньше двух раундов. Почти все время они пристреливались и не выдавали огненных моментов. Но в финальном эпизоде Бакли эффектно вырубил Касангая. Разбор эпизода по этапам:
1. Бакли бьет ногой – Касангай ловит его рукой.
2. Бакли разворачивается и резко пробивает с другой ноги.
3. Нокаут – Касангай падает.
Видео момента:
В комментариях – восторг: все называют удар Бакли чуть ли не самым эффектным в истории UFC. А вот один из комментариев с восхищением:
«Я дрался с Бакли, когда участвовал в любительском турнире. Горжусь тем, что он вырубил меня. У чувака невероятная сила».
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