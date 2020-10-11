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#UFC #MMA #Импа Касангай #Хоакин Бакли

Чудо-нокаут в UFC: бойца поймали за ногу, а он – хлобысь – пробил с разворота другой

11 октября, 10:34

твиттер UFC

Этой ночью на UFC Fight Island 5 сошлись Хоакин Бакли и Импа Касангай. От боя не ожидали ничего особенного:

  • Для Бакли это был второй бой в UFC. Первый – с Кевином Холландом – он проиграл.
  • Касангай тоже дрался в UFC второй раз. Но первый поединок был для него удачнее – в нем он поколотил Маки Питоло.

Бой Бакли и Касангая шел меньше двух раундов. Почти все время они пристреливались и не выдавали огненных моментов. Но в финальном эпизоде Бакли эффектно вырубил Касангая. Разбор эпизода по этапам:

1. Бакли бьет ногой – Касангай ловит его рукой.

2. Бакли разворачивается и резко пробивает с другой ноги.

3. Нокаут – Касангай падает.

Видео момента:

В комментариях – восторг: все называют удар Бакли чуть ли не самым эффектным в истории UFC. А вот один из комментариев с восхищением:

«Я дрался с Бакли, когда участвовал в любительском турнире. Горжусь тем, что он вырубил меня. У чувака невероятная сила».

Тексты про жесткие нокауты:
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