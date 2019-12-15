Усман нокаутировал Ковингтона на UFC 245. Сломал сопернику челюсть, защитил титул чемпиона

Так Камару Усман защитил титул чемпиона. У него одно поражение в 17 боях. Статистика Ковингтона теперь 15-2.

Интересно, что на момент остановки боя судьи давали ничью. Один отдавал преимущество Ковингтону (3-1), другой – Усману (3-1), а третий определил ничью 2-2.

Оба бойца получат бонусы в размере $50 тысяч, так как их поединок стал лучшим на UFC 245.

Экс-боец UFC Бен Аскрен не порадовался итогу поединка: «Это так плохо, что лучше бы Хорхе Масвидаль был чемпионом»

Другие результаты дня: