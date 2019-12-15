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#UFC #MMA #Камару Усман #Колби Ковингтон

Усман нокаутировал Ковингтона на UFC 245. Сломал сопернику челюсть, защитил титул чемпиона

15 декабря 2019, 11:25

Чемпион UFC в полусреднем дивизионе Камару Усман проводил главный бой вечера против Колби Ковингтона. Усман победил в пятом раунде. Мощным был весь бой.

  • В первом раунде Ковингтон бы хорош, к концу освоился Усман;
  • Во втором бойцы в основном обменивались ударами;
  • В третьем Ковингтон стал больше работать ногами, а еще пришлось остановить бой из-за попадания пальцем в глаз Усману. Еще Колби получил сильную травму челюсти;
  • Все решилось в пятом раунде – Усман нокаутировал Ковингтона за минуту до конца;
  • После боя Ковингтон выбежал из октагона и зала. Позже стало известно, что его отправили в больницу.

Твиттер UFC

Так Камару Усман защитил титул чемпиона. У него одно поражение в 17 боях. Статистика Ковингтона теперь 15-2.

Интересно, что на момент остановки боя судьи давали ничью. Один отдавал преимущество Ковингтону (3-1), другой – Усману (3-1), а третий определил ничью 2-2.

Оба бойца получат бонусы в размере $50 тысяч, так как их поединок стал лучшим на UFC 245.

Экс-боец UFC Бен Аскрен не порадовался итогу поединка: «Это так плохо, что лучше бы Хорхе Масвидаль был чемпионом»

Другие результаты дня:

  • Алекс Волкановски стал чемпионом UFC в полулегком весе, побив Макса Холлоуэя единогласным решением судей (48-47, 48-47, 50-45).
  • Петр Ян нокаутировал в третьем раунде Юрайю Фэйбера.
  • Марлон Мораес победил Жозе Альдо раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).
  • Чемпионка UFC в двух дивизионах Аманда Нуньес побила  Жермен де Рандами единогласным решением судей (49-44, 49-46, 49-45).
Все фото: Твиттер UFC
Усман - очень яркая личность
Боец UFC разрисовывает лицо: флаг Нигерии, маска. Так он пугает соперников
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