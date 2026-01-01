Томас Алмейда

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О’Мэлли победил Алмейду в рамках UFC 260
#Шон О’Мэлли
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Боец UFC постоянно меняет образ: рисует на волосах марихуану (любит курить) и красит волосы ради фанатов из Эквадора
#Шон О’Мэлли
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