Ян – О’Мэлли
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Петр Ян
Шон О’Мэлли
UFC 280
#Ян – О’Мэлли #UFC #Петр Ян #Шон О’Мэлли #UFC 280
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UFC 280: статистика перед боем Ян – О’Мэлли, 22 октября 2022 года

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Петр Ян и Шон О’Мэлли подерутся на турнире UFC 280. Их бой пройдет в основном карде ивента в Абу-Даби. Там же подерутся за титул в легком весе Ислам Махачев и Чарльз Оливейра.

Алджамейн Стерлинг и Ти Джей Диллашоу проведут поединок за титул в легчайшем весе. Прямо сейчас поясом UFC там владеет Стерлинг. Он взял его именно в бою против Петра Яна.

Карьерная статистика Петра Яна и Шона О'Мэлли в MMA:

  • Петр Ян: 16 побед и 3 поражения;
  • Шон О’Мэлли: 15 побед, 1 поражение, 1 бой без результата.

Ян дважды проиграл Стерлингу, а в промоушене ACB проигрывал раздельным решением Магомеду Магомедову (2016 год).

У О’Мэлли было поражение от Веры в пятом бою в UFC. Его бой с Педро Муньозом завершился без результата из-за случайного тычка в глаз.

Официальный сайт UFC пишет, что 50% боев с участием Яна завершались судейским решением. Он проводит в октагоне в среднем по 16 минут – в два раза больше О’Мэлли.

Где смотреть бой Петр Ян – Шон О’Мэлли

Прогноз на бой Петр Ян – Шон О’Мэлли

Полный кард турнира UFC 280

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