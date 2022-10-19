Ян – О’Мэлли
UFC
Петр Ян
Шон О’Мэлли
UFC 280
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UFC 280: во сколько начало боя Ян – О’Мэлли, 22 октября 2022 года
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Петр Ян и Шон О’Мэлли проведут бой в основном карде турнира UFC 280. Турнир стартует 22 октября в 17:00 по Москве, но в это время начнутся прелимы.
Старт главных боев намечен на 22 октября в 21:00 по московскому времени. Бой Ян – О’Мэлли будет третьим по счету в основном карде турнира UFC 280.
Примерное время начала поединка Яна и О’Мэлли – 22:00 по Москве. Сразу за ним пройдут два титульных боя: Махачев – Оливейра (легкий вес) и Стерлинг – Диллашоу (легчайший вес).
Где смотреть бой Петр Ян – Шон О’Мэлли
Прогноз на бой Петр Ян – Шон О’Мэлли
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