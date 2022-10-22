Полная статистика по бою Ян – О'Мэлли на UFC 280

Петр Ян и Шон О'Мэлли провели бой на UFC 280 в Абу-Даби. О'Мэлли победил раздельным решением судей. Ян проиграл второй бой подряд – до это было поражение от Алджамейна Стерлинга.

О'Мэлли выиграл шесть боев из семи в UFC. Еще один бой против Педро Муньоса остался без результата из-за случайного тычка в глаз. О'Мэлли идет на серии из четырех побед (без учета боя против Муньоса).

Ян и О'Мэлли не провели ни одной попытки сабмишена. Полная статистика боя Ян – О'Мэлли:

Всего ударов: 97 – 91

Акцентированные удары: 58 – 84

Тейкдауны: 6 – 0

Все результаты UFC 280: как завершились бои Махачева, Яна и Стерлинга