Ян – О’Мэлли
Петр Ян
Шон О’Мэлли
UFC 280
Поделиться:
Полная статистика по бою Ян – О'Мэлли на UFC 280
0
Петр Ян и Шон О'Мэлли провели бой на UFC 280 в Абу-Даби. О'Мэлли победил раздельным решением судей. Ян проиграл второй бой подряд – до это было поражение от Алджамейна Стерлинга.
О'Мэлли выиграл шесть боев из семи в UFC. Еще один бой против Педро Муньоса остался без результата из-за случайного тычка в глаз. О'Мэлли идет на серии из четырех побед (без учета боя против Муньоса).
Ян и О'Мэлли не провели ни одной попытки сабмишена. Полная статистика боя Ян – О'Мэлли:
Всего ударов: 97 – 91
Акцентированные удары: 58 – 84
Тейкдауны: 6 – 0
Все результаты UFC 280: как завершились бои Махачева, Яна и Стерлинга
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые