UFC 260

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Нганну поднимал Шакила, бьет с силой в 1,3 тонны и тренировался у Тайсона. Его нокауты – убийство
#Франсис Нганну
Боец UFC постоянно меняет образ: рисует на волосах марихуану (любит курить) и красит волосы ради фанатов из Эквадора
#Шон О’Мэлли
Нганну настолько большой, что чемпионский пояс ему в обтяжку. Хотя к бою с Миочичем он подошел в идеальной форме
#Франсис Нганну
Чугунная голова Миочича: Нганну попал по ней 28 раз, дважды отправил в нокдаун – и вырубил
#Франсис Нганну