Абубакар Нурмагомедов

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
MMA
Брат Хабиба выиграл первый бой в UFC
#Абубакар Нурмагомедов
MMA
Двоюродный брат Хабиба в марте подерется в UFC
#Абубакар Нурмагомедов
Все новости
Материалы
Драка на фоне победы Махачева: Чимаев приехал на турнир без приглашения UFC и устроил конфликт с братом Хабиба
#UFC 280
Брат Хабиба бил Конора папахой и долго мечтал о UFC. Проиграл в дебюте за две минуты
#Абубакар Нурмагомедов
Все материалы