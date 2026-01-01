Абубакар Нурмагомедов

Лента
Материалы
Новости
Драка на фоне победы Махачева: Чимаев приехал на турнир без приглашения UFC и устроил конфликт с братом Хабиба
#UFC 280
Брат Хабиба бил Конора папахой и долго мечтал о UFC. Проиграл в дебюте за две минуты
#Абубакар Нурмагомедов