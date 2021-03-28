Брат Хабиба одержал первую победу в UFC

Абубакару Нурмагомедову 31. Бой с Джаредом Гуденом доллжен был стать 20-м в его карьере в ММА и вторым в UFC.

Нурмагомедов победил: бой в рамках UFC 260 продлился 3 раунда, после чего судьи единогласно отдали победу Абубакару Нурмагомедову (30-27, 30-27, 30-27). Это первая победа Нурмагомедова в UFC – два года назад он проиграл Давиду Заваде в дебютном бою в UFC.