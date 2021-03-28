Абубакар Нурмагомедов
UFC
UFC 260
MMA
Брат Хабиба одержал первую победу в UFC
48 минут назад
Абубакару Нурмагомедову 31. Бой с Джаредом Гуденом доллжен был стать 20-м в его карьере в ММА и вторым в UFC.
Нурмагомедов победил: бой в рамках UFC 260 продлился 3 раунда, после чего судьи единогласно отдали победу Абубакару Нурмагомедову (30-27, 30-27, 30-27). Это первая победа Нурмагомедова в UFC – два года назад он проиграл Давиду Заваде в дебютном бою в UFC.
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