Лиана Джоджуа

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Джоджуа проиграла Мэверик. Ей разбили нос
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Ждем UFC 242 не только из-за Хабиба. Там подерется его друг и дебютирует чемпионка Fight Nights
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