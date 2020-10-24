Результаты UFC 254. Все бои
Завершился турнир UFC 254. Он проходил 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Как все закончилось:
Основной кард
• Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гейджи. Победитель: Хабиб.
• Александр Волков – Уолт Харрис. Победитель: Волков.
• Роберт Уиттакер – Джаред Каннонье. Победитель: Уиттакер.
• Джейкоб Малкун – Филипп Хэйвс. Победитель: Хэйвс.
• Лилия Шакирова – Лорен Мерфи. Победитель: Мерфи.
• Магомед Анкалаев – Ион Куцелаба. Победитель: Анкалаев.
Прелимы
• Стефан Стрюве – Тай Туйваса. Победитель: Туйваса.
• Натаниэль Вуд – Кейси Кинни. Победитель: Кинни.
• Алекс Оливейра – Шавкат Рахмонов. Победитель: Рахмонов.
• Чо Да Ун – Сэм Алви. Победитель: никто – ничья.
Ранние прелимы
• Лиана Джоджуа – Миранда Мэверик. Победитель: Мэверик.
• Йоэль Альварез – Александр Яковлев. Победитель: Альварез.