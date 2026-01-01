Пол Фелдер

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Дос Аньос победил Фелдера в главном бою на турнире UFC
#Рафаэль Дос Аньос
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Первый канал не показал бой Барбозы и Фелдера. Они дрались перед Хабибом
#UFC
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