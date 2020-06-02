Кто придумал классику – черно-белый мяч с пятиугольниками. Есть такие версии: архитектор, датский вратарь и adidas

Англичане придумали белый мяч, но он быстро надоел. Судьи путались, а вратари просто не замечали

Весной-летом 1927-го Федерация футбола Англии экспериментировала с футбольной атрибутикой: нанесение номеров и имен на форму, разные по цвету футболки у судей, белые мячи. Из этого ввели только белые мячи, а все остальное появилось гораздо позже (например, номера – в 1933-м).

Идею с белыми мячами предложили редакторы газеты «Атлетик Ньюс». Аргументы – так будет эффектнее и понятнее. Это поддержал тренер главный тренер «Арсенала» Герберт Чепмен. Но Чепмен предложил разумный вариант: попробовать белые мячи на предсезонном турнире. Если всех все устроит – использовать в официальном сезоне, нет – отказаться.

Белые мячи не зашли, потому что английские футболисты сразу возмутились:

• В «Хаддерсфилде» жаловались, что белая краска быстро стирается. На фоне земляного поля мяч почти полностью слился к концу игры.

• Игроки «Дерби» говорили, что мяч трудно разглядеть, когда он находился на уровне партнеров (у них была белая форма). Судья их матча с «Аяксом» утверждал, что не заметил, как мяч коснулся штанги и залетел в ворота. Это не увидел и голкипер «Дерби».

• Капитан «Рединга» Роберт Эгго рассказывал, что мяч практически пропадал в яркую солнечную погоду.