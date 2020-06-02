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Кто придумал классику – черно-белый мяч с пятиугольниками. Есть такие версии: архитектор, датский вратарь и adidas
Англичане придумали белый мяч, но он быстро надоел. Судьи путались, а вратари просто не замечали
Весной-летом 1927-го Федерация футбола Англии экспериментировала с футбольной атрибутикой: нанесение номеров и имен на форму, разные по цвету футболки у судей, белые мячи. Из этого ввели только белые мячи, а все остальное появилось гораздо позже (например, номера – в 1933-м).
Идею с белыми мячами предложили редакторы газеты «Атлетик Ньюс». Аргументы – так будет эффектнее и понятнее. Это поддержал тренер главный тренер «Арсенала» Герберт Чепмен. Но Чепмен предложил разумный вариант: попробовать белые мячи на предсезонном турнире. Если всех все устроит – использовать в официальном сезоне, нет – отказаться.
Белые мячи не зашли, потому что английские футболисты сразу возмутились:
• В «Хаддерсфилде» жаловались, что белая краска быстро стирается. На фоне земляного поля мяч почти полностью слился к концу игры.
• Игроки «Дерби» говорили, что мяч трудно разглядеть, когда он находился на уровне партнеров (у них была белая форма). Судья их матча с «Аяксом» утверждал, что не заметил, как мяч коснулся штанги и залетел в ворота. Это не увидел и голкипер «Дерби».
• Капитан «Рединга» Роберт Эгго рассказывал, что мяч практически пропадал в яркую солнечную погоду.
Сезон-1927/28 начался с традиционными (кожаные коричневые) мячами. Белые мячи стали популярны лишь в 1952-м, когда на английских стадионах улучшилось освещение. Дальше ассоциации уже думали над их дизайном. Первый (самый популярный) – с черными пятиугольниками и белыми шестиугольниками – создан для улучшенной видимости.
Возможно, мяч с пятиугольниками придумал архитектор, который вдохновился куполами из геодезии
Ричард Бакминстер – американский дизайнер и архитектор. В конце 1940-х он изучал геодезические купола, продвигал научно-технические работы по ним, а после получил патент на их конструирование. За основу одного купола он использовал сетчатую оболочку, состоящую из простейших многогранников.
Как именно Бакминстер поучаствовал в создании оригинального дизайна мяча – не очень ясно. Есть лишь версия, что первые мячи созданы по подобию бакминстерского купола: то есть состоят из 32 многогранников (20 шестиугольников и 12 пятиугольников).
Есть и противники этой версии, которые предлагают свою. Автор спортивного раздела The Guardian Ллойд Артер в исследовании говорил, что нет никакого доказательства авторства именно Бакминстера. В разработках (куполов) он часто использовал треугольники, а не пятиугольники и шестиугольники.
У Артера есть два аргумента:
1. Он внимательно изучил множество интервью и работ Бакминстера и выяснил: Бакминстер никогда не говорил ни о любви к футболу, ни об изобретении современного дизайна мяча.
2. На официальном сайте Бакминстера нет ни одного упоминания о футболе.
Артер утверждает, что дизайн мяча из пятиугольных и шестиугольных пластов придумал датский вратарь-любитель Эйгель Нильсен. Он основал компанию по производству футбольной атрибутики Select Sport в 1947 году и разработал этот дизайн. Только не смог продать достаточно мячей даже в Дании, чтобы стать популярной в этой теме.
Идею благополучно использовал adidas и подготовил мяч к ЧМ-1970. Модель Telstar (в честь спутника связи) была черно-белой расцветки для отличной видимости и в солнечную, и в пасмурную погоду. Чтобы он не сливался с трибунами, формами и телами самих игроков в единоборствах.
На официальном сайте УЕФА говорит, что такими мячами играли еще на Евро-1968 и в Бундеслиге сезона-1968/69. А автором мяча с традиционной черно-белой расцветкой (12 черных пятиугольников и 20 белых шестиугольников) УЕФА называет именно компанию adidas.
Был еще один вариант черно-белого мяча: когда черного цвета было больше. Но он никому не понравился и на плохих газонах быстро пачкался и сливался с полем.