Робин Госенс
Евро-2020
Германия
Португалия
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#Робин Госенс #Евро-2020 #Португалия #Германия

Госенс признан лучшим игроком матча Португалия – Германия. Он за час поучаствовал в четырех голах

11 минут назад

УЕФА

Сборная Германии обыграла Португалию в матче второго тура Евро-2020 группы F (4:2). Действия Робина Госенса (поучаствовал во всех голах) за час:

  • Участие в голевой атаке с автоголом Диаша.
  • Участие в голевой атаке с автоголом Геррейру.
  • Ассист на Хаверца.
  • Гол.

На 62-й минуте его заменил Марцель Хальстенберг.

«Принял участие практически во всех голевых комбинациях своей команды. Прекрасно передвигался без мяча и помогал Антонио Рюдигеру. Португальцы почти ничего не создали на его фланге. Охотно подключался к атакам и не стеснялся угрожать чужим воротам ударами и прострелами. Мировой класс», – сказал технический наблюдатель УЕФА Штеффен Фройнд.

История о Робине Госенсе из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

В детстве хотел стать полицейским: «Мне было шесть лет, и дедушка ради шутки напялил на меня полицейскую фуражку и усадил рядом в полицейской машине. С того момента я и думал: «Когда-нибудь точно стану им». И даже думал, когда стал футболистом: маме не хотелось, чтобы он играл, папа же настаивал на том, что именно футбол был его мечтой.

622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить

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Источник:
УЕФА
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