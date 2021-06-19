Автоголы – рекордные события Евро-2020. И каждого матча Германии

Германия провела два матча на Евро-2020. Она уже сыграла с основными соперниками по группе, остается матч с Венгрией. В играх с Францией и Португалией почти все достижения и провалы Германии связаны с автоголами. Автогол вообще остается лучшим бомбардиром Евро-2020 – таких мячей было уже пять. Три из них – в матчах с участием Германии.

Германия проиграла Франции со счетом 0:1. Автор единственного гола – защитник Матс Хуммельс. После матча Хуммельс рассказывал, что его маленький сын смотрел игру и радовался. «Мне рассказали, что он праздновал. Он считает любой гол правильным. Наверное, мне придется с ним об этом поговорить», – рассказывал Хуммельс.