Автоголы – рекордные события Евро-2020. И каждого матча Германии
Германия провела два матча на Евро-2020. Она уже сыграла с основными соперниками по группе, остается матч с Венгрией. В играх с Францией и Португалией почти все достижения и провалы Германии связаны с автоголами. Автогол вообще остается лучшим бомбардиром Евро-2020 – таких мячей было уже пять. Три из них – в матчах с участием Германии.
Германия проиграла Франции со счетом 0:1. Автор единственного гола – защитник Матс Хуммельс. После матча Хуммельс рассказывал, что его маленький сын смотрел игру и радовался. «Мне рассказали, что он праздновал. Он считает любой гол правильным. Наверное, мне придется с ним об этом поговорить», – рассказывал Хуммельс.
Новый матч Германии – сразу два автогола. Теперь отличились уже соперники. Защитник Португалии Диаш пробил по воротам, когда к мячу тянулся Хаверц. Через четыре минуты Геррейру тоже отметился автоголом. Португалия стала первой сборной в истории крупных турниров (ЧМ и ЧЕ), которая забила два автогола за матч.
В истории Евро никогда не было такого количества автоголов. До этого турнира максимальный результат – три таких гола. Теперь их уже пять. Вратарь Польши Войцех Щесны – автор автогола в матче Польши и Словакии (1:2). Защитник Турции Мерих Демирал вообще отметился автоголом в первой игре Евро-2020. Тогда Турция разгромно проиграла Италии (0:3).
На Евро-2020 уже забито больше автоголов, чем в сумме за три предыдущих турнира:
Считаем голы и автоголы в матче Германии и Португалии: