Евро-2020
Германия
Португалия
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#Евро-2020 #Португалия #Германия

Автоголы – рекордные события Евро-2020. И каждого матча Германии

6 минут назад

Sven Simon/Global Look Press

Германия провела два матча на Евро-2020. Она уже сыграла с основными соперниками по группе, остается матч с Венгрией. В играх с Францией и Португалией почти все достижения и провалы Германии связаны с автоголами. Автогол вообще остается лучшим бомбардиром Евро-2020 – таких мячей было уже пять. Три из них – в матчах с участием Германии.

Германия проиграла Франции со счетом 0:1. Автор единственного гола – защитник Матс Хуммельс. После матча Хуммельс рассказывал, что его маленький сын смотрел игру и радовался. «Мне рассказали, что он праздновал. Он считает любой гол правильным. Наверное, мне придется с ним об этом поговорить», – рассказывал Хуммельс.

Автогол Хуммельса.

www.imago-images.de/Global Look Press

Новый матч Германии – сразу два автогола. Теперь отличились уже соперники. Защитник Португалии Диаш пробил по воротам, когда к мячу тянулся Хаверц. Через четыре минуты Геррейру тоже отметился автоголом. Португалия стала первой сборной в истории крупных турниров (ЧМ и ЧЕ), которая забила два автогола за матч.

Автогол Диаша.

www.imago-images.de/Global Look Press

Автогол Геррейру.

dpa/Global Look Press

В истории Евро никогда не было такого количества автоголов. До этого турнира максимальный результат – три таких гола. Теперь их уже пять. Вратарь Польши Войцех Щесны – автор автогола в матче Польши и Словакии (1:2). Защитник Турции Мерих Демирал вообще отметился автоголом в первой игре Евро-2020. Тогда Турция разгромно проиграла Италии (0:3).

На Евро-2020 уже забито больше автоголов, чем в сумме за три предыдущих турнира:

Считаем голы и автоголы в матче Германии и Португалии:

Идет второй тайм
Португалия
Роналду 15
1:4
Идет второй тайм
Идет второй тайм
Германия
Диаш 35
Геррейру 39
Хаверц 51
Госенс 60
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