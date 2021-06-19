Адам Салаи
Евро-2020
Франция
Венгрия
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#Адам Салаи #Евро-2020 #Франция #Венгрия

Капитан Венгрии ушел с поля из-за удара в голову – закружилась на фоне тридцатиградусной жары

3 часа назад

dpa/Global Look Press

Венгрия и Франция играли во втором туре Евро-2020. В Будапеште – привычно заполненный стадион и температура +28. Лидер и капитан Венгрии Адам Салаи сыграл в матче чуть больше 20 минут. Дальше лег на газон, а команды экстренно ушли на водопойную паузу. Вместо Салаи на 26 минуте вышел Николич – и сразу получил мячом по лицу.

Салаи уходил сам, но с причинами все не так просто. Венгрия сразу написала в твиттере, что ему проводят дополнительные тесты. У Салаи закружилась голова после удара от соперника. За пару минут до этого Салаи боролся за мяч и показал боль (фото есть в твиттере). Именно удар по голове и называется основной причиной состояния Салаи.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Keystone Press Agency/Global Look Press

Точно повлияла и погода. Журналисты называют причиной замены Салаи тепловой удар. Так написал Константин Экнер: «Салаи почувствовал себя плохо из-за жары. Поэтому его заменили. Погода – серьезный фактор». Игроки сборной Франции во время паузы на водопой получили специальные компрессы на шею. И очень (очень!) много пили.

Адам Салаи имеет слабую результативность на клубном уровне – один гол в 18 матчах Бундеслиги за «Майнц». В прошлом сезоне тоже был один гол, но для сборной этот 33-летний форвард важен. Весной Салаи дважды забил за Венгрию в квалификации ЧМ-2022. В отборе на Евро-2020 Салаи забивал в ворота Хорватии.

История о Салаи из нашего проекта по игрокам Евро-2020:

«После того как Венгрия впервые за 30 лет квалифицировалась на крупнейший международный турнир, в ту же ночь забрел в один из баров Будапешта и угостил всех присутствующих (а их было примерно две сотни) венгерской фруктовой водкой.

«Вы, фанаты, настрадались больше всех, так что теперь вы должны праздновать до семи утра!» – приказал всем Салаи. Наутро речь, конечно же, попала в соцсети, футболист же прокомментировал это кратко: «Не помню ни черта подобного».

Венгрия и без него повела в счете еще в первом тайме:

Матч завершен
Венгрия
Фиола 45
1:1
Матч завершен
Франция
Гризманн 66
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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