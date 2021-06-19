Капитан Венгрии ушел с поля из-за удара в голову – закружилась на фоне тридцатиградусной жары
Венгрия и Франция играли во втором туре Евро-2020. В Будапеште – привычно заполненный стадион и температура +28. Лидер и капитан Венгрии Адам Салаи сыграл в матче чуть больше 20 минут. Дальше лег на газон, а команды экстренно ушли на водопойную паузу. Вместо Салаи на 26 минуте вышел Николич – и сразу получил мячом по лицу.
Салаи уходил сам, но с причинами все не так просто. Венгрия сразу написала в твиттере, что ему проводят дополнительные тесты. У Салаи закружилась голова после удара от соперника. За пару минут до этого Салаи боролся за мяч и показал боль (фото есть в твиттере). Именно удар по голове и называется основной причиной состояния Салаи.
Точно повлияла и погода. Журналисты называют причиной замены Салаи тепловой удар. Так написал Константин Экнер: «Салаи почувствовал себя плохо из-за жары. Поэтому его заменили. Погода – серьезный фактор». Игроки сборной Франции во время паузы на водопой получили специальные компрессы на шею. И очень (очень!) много пили.
Адам Салаи имеет слабую результативность на клубном уровне – один гол в 18 матчах Бундеслиги за «Майнц». В прошлом сезоне тоже был один гол, но для сборной этот 33-летний форвард важен. Весной Салаи дважды забил за Венгрию в квалификации ЧМ-2022. В отборе на Евро-2020 Салаи забивал в ворота Хорватии.
История о Салаи из нашего проекта по игрокам Евро-2020:
«После того как Венгрия впервые за 30 лет квалифицировалась на крупнейший международный турнир, в ту же ночь забрел в один из баров Будапешта и угостил всех присутствующих (а их было примерно две сотни) венгерской фруктовой водкой.
«Вы, фанаты, настрадались больше всех, так что теперь вы должны праздновать до семи утра!» – приказал всем Салаи. Наутро речь, конечно же, попала в соцсети, футболист же прокомментировал это кратко: «Не помню ни черта подобного».
Венгрия и без него повела в счете еще в первом тайме: