Капитан Венгрии ушел с поля из-за удара в голову – закружилась на фоне тридцатиградусной жары

Точно повлияла и погода. Журналисты называют причиной замены Салаи тепловой удар. Так написал Константин Экнер: «Салаи почувствовал себя плохо из-за жары. Поэтому его заменили. Погода – серьезный фактор». Игроки сборной Франции во время паузы на водопой получили специальные компрессы на шею. И очень (очень!) много пили.

Адам Салаи имеет слабую результативность на клубном уровне – один гол в 18 матчах Бундеслиги за «Майнц». В прошлом сезоне тоже был один гол, но для сборной этот 33-летний форвард важен. Весной Салаи дважды забил за Венгрию в квалификации ЧМ-2022. В отборе на Евро-2020 Салаи забивал в ворота Хорватии.

История о Салаи из нашего проекта по игрокам Евро-2020:

«После того как Венгрия впервые за 30 лет квалифицировалась на крупнейший международный турнир, в ту же ночь забрел в один из баров Будапешта и угостил всех присутствующих (а их было примерно две сотни) венгерской фруктовой водкой. «Вы, фанаты, настрадались больше всех, так что теперь вы должны праздновать до семи утра!» – приказал всем Салаи. Наутро речь, конечно же, попала в соцсети, футболист же прокомментировал это кратко: «Не помню ни черта подобного».

Венгрия и без него повела в счете еще в первом тайме: