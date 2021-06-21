Украина - Австрия: 21 июня 2021 смотреть онлайн

Украина
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Украина - Австрия: 21 июня 2021 смотреть онлайн

Австрия
Чемпионат Европы, 3 тур

Чемпионат Европы,

3 тур
21 июня 2021, 18:00 МСК
21.06.2021, 18:00 МСК
понедельник
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Предварительный состав

Украина
мин
15
Конопля
Ефим Конопля
12
Пятов
Андрей Пятов
4
Соболь
Эдуард Соболь
21
Зинченко
Александр Зинченко
4
Матвиенко
Николай Матвиенко
4
Забарный
Илья Забарный
6
Степаненко
Тарас Степаненко
11
Марлос
Марлос
8
Малиновский
Руслан Малиновский
22
Зубков
Александр Зубков
9
Яремчук
Роман Яремчук
Запасные
23
Лунин
Андрей Лунин
-
1
Панькив
Юрий Панькив
-
15
Кривцов
Сергей Кривцов
-
20
Бондарь
Валерий Бондарь
-
5
Чеберко
Евгений Чеберко
-
6
Макаренко
Евгений Макаренко
-
14
Харатин
Игорь Харатин
-
16
Михайличенко
Богдан Михайличенко
-
19
Мораес
Алуизио Мораес
-
Австрия
мин
7
Арнаутович
Марко Арнаутович
5
Ульмер
Андреас Ульмер
14
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
8
Алаба
Давид Алаба
-
Илсанкер
Штефан Илсанкер
4
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
9
Забитцер
Марсель Забитцер
2
Ляйнер
Стефан Ляйнер
23
Шлагер
Ксавер Шлагер
12
Перван
Павао Перван
8
Ранфтль
Райнхольд Ранфтль
-
Грбич
Адриан Грбич
Запасные
13
Станкович
Чикан Станкович
-
1
Шлагер
Александер Шлагер
-
5
Траунер
Гернот Траунер
-
22
Визингер
Филипп Визингер
-
16
Шауб
Луис Шауб
-
16
Зули
Петер Зули
-
17
Балич
Хусейн Балич
-
18
Триммель
Кристофер Триммель
-
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
-
20
Онисиво
Карим Онисиво
-
9
Калайджич
Саша Калайджич
-

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