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Чемпионат Европы
Украина VS Австрия
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Украина - Австрия: 21 июня 2021 смотреть онлайн
Украина
-:-
Украина - Австрия: 21 июня 2021 смотреть онлайн
Австрия
Чемпионат Европы, 3 тур
Чемпионат Европы,
3 тур
21 июня 2021, 18:00 МСК
21.06.2021, 18:00 МСК
понедельник
Составы
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Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Украина
мин
15
Конопля
Ефим Конопля
12
Пятов
Андрей Пятов
4
Соболь
Эдуард Соболь
21
Зинченко
Александр Зинченко
4
Матвиенко
Николай Матвиенко
4
Забарный
Илья Забарный
6
Степаненко
Тарас Степаненко
11
Марлос
Марлос
8
Малиновский
Руслан Малиновский
22
Зубков
Александр Зубков
9
Яремчук
Роман Яремчук
Запасные
23
Лунин
Андрей Лунин
-
1
Панькив
Юрий Панькив
-
15
Кривцов
Сергей Кривцов
-
20
Бондарь
Валерий Бондарь
-
5
Чеберко
Евгений Чеберко
-
6
Макаренко
Евгений Макаренко
-
14
Харатин
Игорь Харатин
-
16
Михайличенко
Богдан Михайличенко
-
19
Мораес
Алуизио Мораес
-
Австрия
мин
7
Арнаутович
Марко Арнаутович
5
Ульмер
Андреас Ульмер
14
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
8
Алаба
Давид Алаба
-
Илсанкер
Штефан Илсанкер
4
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
9
Забитцер
Марсель Забитцер
2
Ляйнер
Стефан Ляйнер
23
Шлагер
Ксавер Шлагер
12
Перван
Павао Перван
8
Ранфтль
Райнхольд Ранфтль
-
Грбич
Адриан Грбич
Запасные
13
Станкович
Чикан Станкович
-
1
Шлагер
Александер Шлагер
-
5
Траунер
Гернот Траунер
-
22
Визингер
Филипп Визингер
-
16
Шауб
Луис Шауб
-
16
Зули
Петер Зули
-
17
Балич
Хусейн Балич
-
18
Триммель
Кристофер Триммель
-
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
-
20
Онисиво
Карим Онисиво
-
9
Калайджич
Саша Калайджич
-
Новости
Новый герой Франции – 17-летний мигрант. Он пообещал успех отцу после пожара, в котором сгорел их дом
#Эдуардо Камавинга
08 октября 2020, 14:21
Украина потеряла трех вратарей из-за короны. И заявила 45-летнего Шовковского, который закончил четыре года назад
#Александр Шовковский
07 октября 2020, 13:45
Важный форвард Украины Беседин забанен за допинг на год. Возможно, его подставили врачи
#Артем Беседин
25 февраля 2020, 18:15
Насыщенная неделя Зинченко: вышел на Евро, стал героем мемов, сделал предложение девушке
#Александр Зинченко
16 октября 2019, 22:46
Кто может выйти на Евро, а кто потерял шансы, но может попасть через Лигу наций
#Евро-2020 (квалификация)
16 октября 2019, 00:05
#
Новости матча
Милевский ушел в «Минай». Команда основана в 2015-м и только с сезона-2018/19 имеет профессиональный статус
24 декабря 2020, 16:15
Украина получила техническое поражение от Швейцарии. И вылетела в дивизион B Лиги наций
25 ноября 2020, 22:05
Австрия, Венгрия, Чехия и Уэльс вышли в элитный дивизион Лиги наций. Вылетели Швеция, Исландия и Босния
19 ноября 2020, 11:06
Матч Швейцарии и Украины отменен из-за коронавируса
1
17 ноября 2020, 17:10
1
Лунин убежал из ворот – Пентек забил издалека в пустые. Так Польша забила победный гол Украине
12 ноября 2020, 00:15
Украина обыграла Испанию в Лиге наций – она в одном балле от лидера
13 октября 2020, 23:35
Германия впервые выиграла в матче Лиги наций – одна победа за 25 месяцев
11 октября 2020, 00:11
За Францию забил 17-летний игрок. Это самый молодой автор гола с 1914 года
08 октября 2020, 09:27