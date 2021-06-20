Евро-2020
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#Евро-2020

Итоги Евро-2020 после второго тура: три участника плей-офф, рекорды по автоголам и незабитым пенальти

2 часа назад

На Евро-2020 завершились матчи второго тура. Главное по его итогам:

🔝 Известны три участника плей-офф – это Италия, Бельгия и Голландия. Проход в 1/8 финала остальных команд решится после третьего тура.

⛔️ Северная Македония – единственная сборная, лишившаяся шансов на плей-офф.

Почему в плей-офф Евро-2020 выходят команды с третьих мест? Как устроена система? В чем недостатки?

🇷🇺 Сборная России идет на втором месте в группе В. У нее три очка после победы над Финляндией (1:0).

❌ На Евро-2020 футболисты не забили пять пенальти (забили четыре). Это антирекорд.

📛 Еще один антирекорд – автоголы: в матче Португалия – Германия их случилось сразу два.

Автоголы – рекордные события Евро-2020. И каждого матча Германии

imago-images.de / Global Look Press

💤 Только один матч завершился нулевой ничьей: Англия – Шотландия.

⚽️ За второй тур забито 27 голов (на один меньше, чем за первый). Самый результативный матч турнира – победа Германии над Португалией (4:2).

🚀 Лучшие бомбардиры – Патрик Шик 🇨🇿 и Криштиану Роналду 🇵🇹 (у обоих по три гола).

Матчи третьего тура Евро-2020 пройдут с 20 по 23 июня. Полный календарь – здесь. Плей-офф начинается с 26 июня.

Какие матчи будут завтра?

Группа АШвейцарияТурция, 19:00 по московскому времени.

Группа АИталияУэльс, 19:00 по московскому времени.

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Источник:
Гол.ру
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