Итоги Евро-2020 после второго тура: три участника плей-офф, рекорды по автоголам и незабитым пенальти

На Евро-2020 завершились матчи второго тура. Главное по его итогам:

🔝 Известны три участника плей-офф – это Италия, Бельгия и Голландия. Проход в 1/8 финала остальных команд решится после третьего тура.

⛔️ Северная Македония – единственная сборная, лишившаяся шансов на плей-офф.

Почему в плей-офф Евро-2020 выходят команды с третьих мест? Как устроена система? В чем недостатки?

🇷🇺 Сборная России идет на втором месте в группе В. У нее три очка после победы над Финляндией (1:0).

❌ На Евро-2020 футболисты не забили пять пенальти (забили четыре). Это антирекорд.

📛 Еще один антирекорд – автоголы: в матче Португалия – Германия их случилось сразу два.

Автоголы – рекордные события Евро-2020. И каждого матча Германии