Итоги Евро-2020 после второго тура: три участника плей-офф, рекорды по автоголам и незабитым пенальти
На Евро-2020 завершились матчи второго тура. Главное по его итогам:
🔝 Известны три участника плей-офф – это Италия, Бельгия и Голландия. Проход в 1/8 финала остальных команд решится после третьего тура.
⛔️ Северная Македония – единственная сборная, лишившаяся шансов на плей-офф.
Почему в плей-офф Евро-2020 выходят команды с третьих мест? Как устроена система? В чем недостатки?
🇷🇺 Сборная России идет на втором месте в группе В. У нее три очка после победы над Финляндией (1:0).
❌ На Евро-2020 футболисты не забили пять пенальти (забили четыре). Это антирекорд.
📛 Еще один антирекорд – автоголы: в матче Португалия – Германия их случилось сразу два.
Автоголы – рекордные события Евро-2020. И каждого матча Германии
💤 Только один матч завершился нулевой ничьей: Англия – Шотландия.
⚽️ За второй тур забито 27 голов (на один меньше, чем за первый). Самый результативный матч турнира – победа Германии над Португалией (4:2).
🚀 Лучшие бомбардиры – Патрик Шик 🇨🇿 и Криштиану Роналду 🇵🇹 (у обоих по три гола).
Матчи третьего тура Евро-2020 пройдут с 20 по 23 июня. Полный календарь – здесь. Плей-офф начинается с 26 июня.
Какие матчи будут завтра?
Группа А. Швейцария – Турция, 19:00 по московскому времени.