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Чемпионат Европы
Италия VS Уэльс
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Италия - Уэльс: 20 июня 2021 смотреть онлайн
Италия
-:-
Италия - Уэльс: 20 июня 2021 смотреть онлайн
Уэльс
Чемпионат Европы, 3 тур
Чемпионат Европы,
3 тур
20 июня 2021, 18:00 МСК
20.06.2021, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Италия
мин
21
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
-
Белотти
Андреа Белотти
15
Ачерби
Франческо Ачерби
7
Флоренци
Алессандро Флоренци
13
Эмерсон
Эмерсон
19
Бастони
Алессандро Бастони
8
Жоржиньо
Жоржиньо
18
Барелла
Николо Барелла
20
Локателли
Мануэль Локателли
10
Инсинье
Лоренцо Инсинье
10
Берарди
Доменико Берарди
Запасные
1
Сиригу
Сальваторе Сиригу
-
12
Мерет
Алекс Мерет
-
6
Романьоли
Алессио Романьоли
-
13
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
-
2
Калабрия
Давиде Калабрия
-
2
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
-
14
Сориано
Роберто Сориано
-
4
Пессина
Маттео Пессина
-
13
Тонали
Сандро Тонали
-
21
Бернардески
Федерико Бернардески
-
7
Ласанья
Кевин Ласанья
-
23
Орсолини
Риккардо Орсолини
-
Уэльс
мин
11
Бэйл
Гарет Бэйл
-
Уилсон
Харри Уилсон
12
Уорд
Дэнни Уорд
-
Джеймс
Даниэль Джеймс
14
Робертс
Коннор Робертс
19
Ампаду
Итан Ампаду
13
Мепхам
Крис Мепхам
6
Родон
Джо Родон
18
Лоуренс
Джеймс Лоуренс
18
Моррел
Джо Моррел
17
Норрингтон-Дэвис
Рис Норрингтон-Дэвис
Запасные
12
Фон Уилльямс
Оуэйн Фон Уилльямс
-
2
Гантер
Крис Гантер
-
17
Локьер
Том Локьер
-
3
Уильямс
Неко Уильямс
-
20
Уильямс
Джонатан Уильямс
-
13
Мур
Киффер Мур
-
22
Брукс
Дэвид Брукс
-
8
Смит
Мэтт Смит
-
20
Лоуренс
Том Лоуренс
-
9
Робертс
Тайлер Робертс
-
Новости
Гиггз под следствием из-за нападения на девушку. Уэльс уже полгода играет все матчи без него
#Райан Гиггз
10 марта, 18:32
Новый самый дальний гол в истории забил вратарь Уэльса. Он носил перчатки Беговича – вратаря, чей рекорд побил
#Том Кинг
22 января, 16:22
Тренером Кокорина в «Фиорентине» будет главное разочарование Италии в XXI веке
#Чезаре Пранделли
21 января, 15:17
Паоло Росси попал на ЧМ через месяц после двухлетнего бана за договорняк. Он нарушил обещание не приезжать в сборную и покорил мир
#Паоло Росси
10 декабря 2020, 16:16
Первый матч Жиркова в сборной – в специальной черно-белой форме. Девять игроков того вечера станут чемпионами мира
#Юрий Жирков
18 ноября 2020, 21:35
#
Новости матча
Де Росси стал одним из ассистентов Манчини в сборной Италии
18 марта, 17:29
Манчини уйдет из сборной Италии после чемпионата мира в Катаре
02 февраля, 20:02
Умер Паоло Росси. Он побеждал на ЧМ-1982 и был обладателем «Золотого мяча»
10 декабря 2020, 10:22
Определились даты матчей плей-офф Лиги нации
03 декабря 2020, 20:10
Австрия, Венгрия, Чехия и Уэльс вышли в элитный дивизион Лиги наций. Вылетели Швеция, Исландия и Босния
19 ноября 2020, 11:06
Италия, Бельгия, Франция и Испания сыграют в полуфинале Лиги наций. В прошлом турнире состав был полностью другой
19 ноября 2020, 11:04
Из квалификационной группы Е на Евро-2020 вышло четыре команды – все кроме Азербайджана
13 ноября 2020, 11:29
Манчини заразился коронавирусом. У сборной Италии – три матча в ноябре
06 ноября 2020, 22:00