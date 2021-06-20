Италия - Уэльс: 20 июня 2021 смотреть онлайн

Италия
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Италия - Уэльс: 20 июня 2021 смотреть онлайн

Уэльс
Чемпионат Европы, 3 тур

Чемпионат Европы,

3 тур
20 июня 2021, 18:00 МСК
20.06.2021, 18:00 МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Италия
мин
21
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
-
Белотти
Андреа Белотти
15
Ачерби
Франческо Ачерби
7
Флоренци
Алессандро Флоренци
13
Эмерсон
Эмерсон
19
Бастони
Алессандро Бастони
8
Жоржиньо
Жоржиньо
18
Барелла
Николо Барелла
20
Локателли
Мануэль Локателли
10
Инсинье
Лоренцо Инсинье
10
Берарди
Доменико Берарди
Запасные
1
Сиригу
Сальваторе Сиригу
-
12
Мерет
Алекс Мерет
-
6
Романьоли
Алессио Романьоли
-
13
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
-
2
Калабрия
Давиде Калабрия
-
2
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
-
14
Сориано
Роберто Сориано
-
4
Пессина
Маттео Пессина
-
13
Тонали
Сандро Тонали
-
21
Бернардески
Федерико Бернардески
-
7
Ласанья
Кевин Ласанья
-
23
Орсолини
Риккардо Орсолини
-
Уэльс
мин
11
Бэйл
Гарет Бэйл
-
Уилсон
Харри Уилсон
12
Уорд
Дэнни Уорд
-
Джеймс
Даниэль Джеймс
14
Робертс
Коннор Робертс
19
Ампаду
Итан Ампаду
13
Мепхам
Крис Мепхам
6
Родон
Джо Родон
18
Лоуренс
Джеймс Лоуренс
18
Моррел
Джо Моррел
17
Норрингтон-Дэвис
Рис Норрингтон-Дэвис
Запасные
12
Фон Уилльямс
Оуэйн Фон Уилльямс
-
2
Гантер
Крис Гантер
-
17
Локьер
Том Локьер
-
3
Уильямс
Неко Уильямс
-
20
Уильямс
Джонатан Уильямс
-
13
Мур
Киффер Мур
-
22
Брукс
Дэвид Брукс
-
8
Смит
Мэтт Смит
-
20
Лоуренс
Том Лоуренс
-
9
Робертс
Тайлер Робертс
-

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