ЧМ-2022
Италия
Швейцария
Швейцария вышла на ЧМ-2022, Италия сыграет в стыковых матчах
17 часов назад
Завершились матчи отборочного турнира к ЧМ-2022 в группе С. Перед десятым туром Италия и Швейцария набрали по 15 очков, но итальянцы шли выше по дополнительным показателям. Швейцарцы дома крупно обыграли Болгарию, а Италия не сумела победить в Северной Ирландии.
Итог: Швейцария заняла первое место и квалифицировалась на ЧМ-2022 напрямую, Италия стала второй и попала в стыковые матчи.
Кто уже квалифицировался на ЧМ-2022:
- 🇶🇦 Катар (как организатор)
- 🇩🇪 Германия
- 🇩🇰 Дания
- 🇧🇷 Бразилия
- 🇧🇪 Бельгия
- 🇫🇷 Франция
- 🇭🇷 Хорватия
- 🇪🇸 Испания
- 🇷🇸 Сербия
- 🏴 Англия
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17 часов назад
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