ЧМ-2022
Италия
Швейцария
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#ЧМ-2022 #Италия #Швейцария

Швейцария вышла на ЧМ-2022, Италия сыграет в стыковых матчах

17 часов назад

Завершились матчи отборочного турнира к ЧМ-2022 в группе С. Перед десятым туром Италия и Швейцария набрали по 15 очков, но итальянцы шли выше по дополнительным показателям. Швейцарцы дома крупно обыграли Болгарию, а Италия не сумела победить в Северной Ирландии.

Итог: Швейцария заняла первое место и квалифицировалась на ЧМ-2022 напрямую, Италия стала второй и попала в стыковые матчи.

Кто уже квалифицировался на ЧМ-2022:

  • 🇶🇦 Катар (как организатор)
  • 🇩🇪 Германия
  • 🇩🇰 Дания
  • 🇧🇷 Бразилия
  • 🇧🇪 Бельгия
  • 🇫🇷 Франция
  • 🇭🇷 Хорватия
  • 🇪🇸 Испания
  • 🇷🇸 Сербия
  • 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия
Матч завершен
Швейцария
Окафор 48
Варгас 57
Иттен 72
Фройлер 90
4:0
Матч завершен
Болгария
Матч завершен
Северная Ирландия
0:0
Матч завершен
Италия
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Источник:
Гол
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Толя Карпов
17 часов назад
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