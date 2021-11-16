Швейцария вышла на ЧМ-2022, Италия сыграет в стыковых матчах

Завершились матчи отборочного турнира к ЧМ-2022 в группе С. Перед десятым туром Италия и Швейцария набрали по 15 очков, но итальянцы шли выше по дополнительным показателям. Швейцарцы дома крупно обыграли Болгарию, а Италия не сумела победить в Северной Ирландии.

Итог: Швейцария заняла первое место и квалифицировалась на ЧМ-2022 напрямую, Италия стала второй и попала в стыковые матчи.

Кто уже квалифицировался на ЧМ-2022: