Евро-2020
Нидерланды
Северная Македония
🇲🇰🇳🇱 Голландия разгромила Северную Македонию. У Депая – 1+2
вчера, 20:53
Матч Евро-2020 прошел в Амстердаме. Итог:
- Мемфис Депай набрал 1+2 по системе гол+пас. Два ассиста он отдал на Джорджиньо Вейналдума, который за Евро-2020 забил больше голов, чем за 38 матчей в АПЛ.
- Капитан Северной Македонии Горан Пандев завершил карьеру в сборной, за которую провел 122 матча. Ему – 37 лет.
Голландия вышла из группы C с первого места. Она сыграет в 1/8 финала 27 июня в Будапеште. Ее соперником станет третье место из группы D, E или F. Сейчас это Хорватия, Испания и Португалия.
Для Северной Македонии это Евро стало первым в истории. Команда проиграла три матча из трех и заняла последнее место.
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