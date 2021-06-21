Евро-2020
Нидерланды
Северная Македония
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#Евро-2020 #Нидерланды #Северная Македония

🇲🇰🇳🇱 Голландия разгромила Северную Македонию. У Депая – 1+2

вчера, 20:53

Матч Евро-2020 прошел в Амстердаме. Итог:

Матч завершен
Северная Македония
0:3
Матч завершен
Нидерланды
Депай 24
Вейналдум 51
Вейналдум 58
  • Мемфис Депай набрал 1+2 по системе гол+пас. Два ассиста он отдал на Джорджиньо Вейналдума, который за Евро-2020 забил больше голов, чем за 38 матчей в АПЛ.
  • Капитан Северной Македонии Горан Пандев завершил карьеру в сборной, за которую провел 122 матча. Ему – 37 лет.

Голландия вышла из группы C с первого места. Она сыграет в 1/8 финала 27 июня в Будапеште. Ее соперником станет третье место из группы D, E или F. Сейчас это Хорватия, Испания и Португалия.

Для Северной Македонии это Евро стало первым в истории. Команда проиграла три матча из трех и заняла последнее место.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
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