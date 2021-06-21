🇲🇰🇳🇱 Голландия разгромила Северную Македонию. У Депая – 1+2

Мемфис Депай набрал 1+2 по системе гол+пас. Два ассиста он отдал на Джорджиньо Вейналдума, который за Евро-2020 забил больше голов, чем за 38 матчей в АПЛ.

Капитан Северной Македонии Горан Пандев завершил карьеру в сборной, за которую провел 122 матча. Ему – 37 лет.

Голландия вышла из группы C с первого места. Она сыграет в 1/8 финала 27 июня в Будапеште. Ее соперником станет третье место из группы D, E или F. Сейчас это Хорватия, Испания и Португалия.

Для Северной Македонии это Евро стало первым в истории. Команда проиграла три матча из трех и заняла последнее место.