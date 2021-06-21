Джорджиньо Вейналдум
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Вейналдум забил третий гол на Евро-2020. За 38 матчей АПЛ – только два
вчера, 20:27
Джорджиньо Вейналдум сделал дубль в матче третьего тура Евро-2020 группы С против Северной Македонии. Два гола он забил за семь минут. В обоих голах ему ассистировал Мемфис Депай.
- В этом сезоне Вейналдум провел в АПЛ за «Ливерпуль» 38 матчей и забил два гола.
- Вейналдум забил 25-й гол за сборную Голландии. Это больше, чем у Марко ван Бастена и Дирка Кейта.
- Во время турнира он перешел в «ПСЖ».
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