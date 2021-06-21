Джорджиньо Вейналдум
АПЛ
Евро-2020
Ливерпуль
Нидерланды
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#Джорджиньо Вейналдум #Евро-2020 #Нидерланды #АПЛ #Ливерпуль

Вейналдум забил третий гол на Евро-2020. За 38 матчей АПЛ – только два

вчера, 20:27

Джорджиньо Вейналдум сделал дубль в матче третьего тура Евро-2020 группы С против Северной Македонии. Два гола он забил за семь минут. В обоих голах ему ассистировал Мемфис Депай.

Матч завершен
Северная Македония
0:3
Матч завершен
Нидерланды
Депай 24
Вейналдум 51
Вейналдум 58
  • В этом сезоне Вейналдум провел в АПЛ за «Ливерпуль» 38 матчей и забил два гола.
  • Вейналдум забил 25-й гол за сборную Голландии. Это больше, чем у Марко ван Бастена и Дирка Кейта.
  • Во время турнира он перешел в «ПСЖ».
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
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