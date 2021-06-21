Евро-2020
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🇳🇱 Голландия выиграла группу С, Австрия в плей-офф сыграет с Италией, Украина – третья
вчера, 20:53
Завершились матчи третьего тура Евро-2020 в группе С. Итоги:
- Австрия заняла второе место в группе С. В 1/8 финала она сыграет с Италией. Матч пройдет в Лондоне 26 июня.
- Баумгартнер забил Украине, стал самым молодым бомбардиром Евро-2020 и заменился через 11 минут.
- Украина пропустила во всех матчах Евро в истории.
- Голландия вышла из группы C с первого места и в 1/8 финала сыграет 27 июня в Будапеште. Ее соперником станет третье место из группы D, E или F. Сейчас это Хорватия, Испания и Португалия.
- Фанаты Нидерландов запустили над тренером самолет с лозунгом «Выпусти Малена» – и он выпустил!
- Вейналдум забил третий гол на Евро-2020. За 38 матчей АПЛ – только два.
- Мемфис Депай набрал 1+2 по системе гол+пас.
Итоговое положение команд в группе С после третьего тура:
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