Евро-2020
Украина
Нидерланды
Австрия
Северная Македония
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#Евро-2020 #Нидерланды #Украина #Австрия #Северная Македония

🇳🇱 Голландия выиграла группу С, Австрия в плей-офф сыграет с Италией, Украина – третья

вчера, 20:53

Завершились матчи третьего тура Евро-2020 в группе С. Итоги:

Матч завершен
Украина
0:1
Матч завершен
Австрия
Баумгартнер 21
Матч завершен
Северная Македония
0:3
Матч завершен
Нидерланды
Депай 24
Вейналдум 51
Вейналдум 58

Итоговое положение команд в группе С после третьего тура:

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Источник:
Гол.ру
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