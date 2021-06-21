Вейналдум стал лучшим игроком матча Северная Македония – Голландия

Полузащитник Джорджиньо Вейналдум сделал дубль в матче третьего тура Евро-2020 группы С против Северной Македонии. В обоих голах ему ассистировал Мемфис Депай.

Это его третий гол на турнире. До этого он забивал Украине.

Голландия выиграла три матча из трех и вышла в плей-офф с первого места.

История о Джорджиньо Вейналдуме из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

Не любил футбол в детстве. Вместо этого хотел стать гимнастом или акробатом.

622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить