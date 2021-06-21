Джорджиньо Вейналдум
Евро-2020
Нидерланды
Северная Македония
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#Джорджиньо Вейналдум #Евро-2020 #Нидерланды #Северная Македония

Вейналдум стал лучшим игроком матча Северная Македония – Голландия

вчера, 21:30

Полузащитник Джорджиньо Вейналдум сделал дубль в матче третьего тура Евро-2020 группы С против Северной Македонии. В обоих голах ему ассистировал Мемфис Депай.

  • Это его третий гол на турнире. До этого он забивал Украине.
  • Голландия выиграла три матча из трех и вышла в плей-офф с первого места.

История о Джорджиньо Вейналдуме из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

Не любил футбол в детстве. Вместо этого хотел стать гимнастом или акробатом.

622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить

Матч завершен
Северная Македония
0:3
Матч завершен
Нидерланды
Депай 24
Вейналдум 51
Вейналдум 58
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Источник:
УЕФА
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