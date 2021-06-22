Евро-2020
Россия
Украина
Бельгия
Нидерланды
Дания
Финляндия
Австрия
Северная Македония
Результаты 11-го игрового дня Евро-2020. Россия вылетела, Дания и Австрия получили соперников по 1/8 финала
49 минут назад
Таким получился 11-й день на Евро-2020:
- Голландия вышла в 1/8 финала, но соперника узнает позже.
- Легенда Македонии Пандев ушел навсегда – и как душевно! Соперники подарили футболку, а свои устроили живой коридор прямо посреди матча.
- Фанаты Нидерландов запустили над тренером самолет с лозунгом «Выпусти Малена» – и он выпустил!
- Вейналдум забил третий гол на Евро-2020. За 38 матчей АПЛ – только два.
- Дания заняла второе место в группе В и сыграет с Уэльсом.
- Дания не пустила русских фанатов в страну – но русские фанаты все равно попали на матч. Посмотрите на этих красавцев: ушанки, платок, флаги.
- Сколько Россия заработала за выступление на Евро-2020.
- Дзюба повторил рекорд по голам за сборную – 30 голов.
- Дамсгор – первый автор гола на Евро, который родился в 21 веке.
- 11 вещей, по которым мы запомним Россию на этом Евро.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые