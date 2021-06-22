Евро-2020
Россия
Украина
Бельгия
Нидерланды
Дания
Финляндия
Австрия
Северная Македония
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#Евро-2020 #Россия #Дания #Нидерланды #Украина #Бельгия #Австрия #Финляндия #Северная Македония

Результаты 11-го игрового дня Евро-2020. Россия вылетела, Дания и Австрия получили соперников по 1/8 финала

49 минут назад

Таким получился 11-й день на Евро-2020:

Матч завершен
Украина
0:1
Матч завершен
Австрия
Баумгартнер 21
Матч завершен
Северная Македония
0:3
Матч завершен
Нидерланды
Депай 24
Вейналдум 51
Вейналдум 58
Матч завершен
Россия
Дзюба 70
1:4
Матч завершен
Дания
Дамсгор 38
Поульсен 59
Кристенсен 79
Мехле 82
Матч завершен
Финляндия
0:2
Матч завершен
Бельгия
Градецки 74
Лукаку 81
  • Бельгия стала первой в группе В.
  • Она не побеждала Финляндию семь матчей подряд. Это первая победа с 1968 года.

Какие матчи будут завтра?

Группа DЧехияАнглия, 22:00 по московскому времени.

Группа DХорватияШотландия, 22:00 по московскому времени.

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Источник:
Гол.ру
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