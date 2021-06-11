Азербайджан не пропустил журналиста Михаила Моссаковского на матчи Евро, несмотря на аккредитацию

Михаил Моссаковский ехал из Москвы в Баку на матч чемпионата Европы между Уэльсом и Швейцарией. На азербайджанской границе его не пропустили и отправили обратным рейсом в Россию.

Моссаковский рассказал, что не знает о причинах произошедшего. На его вопросы пограничники не ответили.

Их внимание привлек штамп Армении в паспорте. «Попросили подождать. Потом отвели к выходу на рейс в Москву. Ни на один вопрос не ответили».

Азербайджан запрещает въезд тем, кто посещал Нагорный Карабах. Моссаковский подтвердил, что был там «много лет назад» на футбольном турнире. Но он не уверен, что именно это было причиной отказа во въезде.

«Если причина в этом [поездке в Карабах – прим. «Гола»], а не в прошлогоднем армянском штампе, то вопросов к азербайджанским пограничникам нет. Вопросы к оргкомитету. Все заявки на аккредитацию проверяются силовиками».

Это не первый российский журналист, столкнувшийся с недопуском в Азербайджан на матчи Евро. Такая же ситуация была с Нобелем Арустамяном – его не аккредитовали из-за посещения Нагорного Карабаха. Но после вмешательства УЕФА и МИД России Азербайджан выдал ему аккредитацию.