Евро-2020
Константин Генич
Генич получил аккредитацию на Евро-2020. Ему отказывали из-за посещения Карабаха
4 часа назад
Об этом Константин Генич рассказал в твиттере. Среди городов, которые он может посещать, нет Баку:
- Ранее Генич рассказывал в телеграм-канале, что получил отказ в аккредитации на Евро-2020: «Они вспомнили, что в 2009 году я тоже приезжал в Карабах и участвовал там в футбольном турнире стран СНГ и Балтии».
- Отказ в аккредитациях по аналогичным причинам получили комментаторы «Матч ТВ» Нобель Арустамян и Михаил Моссаковский. Потом Арустамян аккредитовался на Евро-2020.
- Баку – один из 11-ти городов, которые примут Евро-2020. На стадионе «Олимпийский» пройдут три матча группового этапа и один четвертьфинал.
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