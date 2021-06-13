Евро-2020
Константин Генич
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#Евро-2020 #Константин Генич

Генич получил аккредитацию на Евро-2020. Ему отказывали из-за посещения Карабаха

4 часа назад

Об этом Константин Генич рассказал в твиттере. Среди городов, которые он может посещать, нет Баку:

  • Ранее Генич рассказывал в телеграм-канале, что получил отказ в аккредитации на Евро-2020: «Они вспомнили, что в 2009 году я тоже приезжал в Карабах и участвовал там в футбольном турнире стран СНГ и Балтии».
  • Отказ в аккредитациях по аналогичным причинам получили комментаторы «Матч ТВ» Нобель Арустамян и Михаил Моссаковский. Потом Арустамян аккредитовался на Евро-2020.
  • Баку – один из 11-ти городов, которые примут Евро-2020. На стадионе «Олимпийский» пройдут три матча группового этапа и один четвертьфинал.
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Источник:
Твиттер Константина Генича
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