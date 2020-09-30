Мхитарян дарил футболки военным и обвинил Азербайджан в нападении на Карабах
Мхитарян писал письма для военных и дарил машину госпиталю
Причина напряженных отношений Армении и Азербайджана – независимый статус Нагорного Карабаха. Его провозгласил сам Карабах в 1991 году. Азербайджан все равно считает Карабах частью страны, хотя большинство жителей там – армяне. Мы рассказывали об истории конфликта двух стран в этом материале.
Вспышка в противостоянии Армении и Азербайджана случилась 12 июля 2020-го. Тогда были вооруженные столкновения на границе, но за несколько дней стороны якобы все урегулировали. С армянской стороны в ситуации поучаствовал Генрих Мхитарян. Он отдал раненым военным подписанные футболки и подготовил для них специальное письмо.
«Я преклоняюсь перед вашей храбростью. Благодарю вас за вашу непоколебимость и за то, что вы защищаете границы нашей родины», – отписывал Мхитарян. Он давно поддерживает армянских военных в статусе капитана сборной. В 2018-м Мхитарян подарил автомобиль медицинскому центру, где лечат раненых и инвалидов военных действий.
Сейчас спор между Арменией и Азербайджаном возобновился. Все началось 27 сентября – стороны обвинили друг друга в новых обстрелах и развязке боев. Азербайджанская армия пошла в наступление (или контрнаступление) на Карабах. Армения мобилизовала войска, ввела военное положение и ответила силой.
Мхитарян снова мелькает в политических новостях. Уже в первый день конфликта он выложил в инстаграме пост, где прямо обвинил Азербайджан в крупномасштабном нападении на независимое государство и его гражданское население. Там Мхитарян призвал мир помочь остановить войну.
29 сентября Мхитарян показал фотографии раненых детей и разрушенную инфраструктуру. Полная подпись:
«Против Нагорного Карабаха все еще продолжаются тяжелые боевые действия, с обеих сторон есть много жертв. Территория Армении тоже подвергается бомбардировкам. Атака азербайджанцев, начавшаяся утром 27 сентября против мирного населения, заслуживает решительного осуждения.
Немедленное прекращение насилия и преступления против человечности жизненно важно. Турция должна прекратить поддержку наступления, включая вербовку иностранных боевиков-террористов для нападения на армян. Призываю международное сообщество к немедленному вмешательству, чтобы избежать нового геноцида».
Мхитарян пропускал матчи в Баку, потому что боялся ареста
В Азербайджане установлены правила: если человек хочет попасть в Нагорный Карабах, местный МИД выдаст разрешение. Тем, кто едет в Карабах без такого разрешения, потом запрещен въезд в Азербайджан. Мхитарян был в Карабахе в 2011 году без всяких запросов, поэтому получил угрожающий бан в Азербайджане.
Дипломатические отношения между Арменией и Азербайджаном давно прекращены. По этой причине Мхитарян в 2015-м не ездил в Баку на игру «Боруссии» и «Габалы». Тогда он находился под угрозой ареста. Такие правила в уголовном кодексе – Мхитаряна подозревали в незаконном пересечении границы Азербайджана с отсылкой к Карабаху.
Спортдир «Боруссии» тогда рассказывал: «Когда дело доходит до визовых вопросов, всегда возникает проблема, останавливался ли кто-нибудь в Нагорном Карабахе в последние годы. Азербайджанцы, видимо, воспринимают это провокацией». Директор «Боруссии» Ватцке добавлял, что есть проблемы с обеспечением безопасности Мхитаряна в Баку.
Потом Мхитарян уже играл в «Арсенале». Он не ездил с командой на выездную игру против «Карабаха». В 2019 году все было еще сложнее. «Арсенал» вышел в финал Лиги Европы, но он проходил в Баку. Мхитарян отказался от поездки, хотя власти Азербайджана сами гарантировали ему безопасность. Фанаты поддерживали Мхитаряна.
Федерация футбола Армении объясняла так: Мхитарян в случае победы показал бы армянский флаг, а ему сказали это не делать. Сам Мхитарян рассказывал в твиттере, что отказ от поездки в Баку был его личным и трудным решением. В Азербайджане в тот момент читали его интервью FourFourTwo и опровергали все заявления.
Там Мхитарян рассказывал, что на игры с «Габалой» и «Карабахом» не имел разрешения на поездку и гарантий безопасности. Azerisport.com опровергал и бомбил: разрешение и все гарантии у Мхитаряна было всегда. В Азербайджане Мхитаряна постоянно обвиняют во лжи и искажении фактов – такой ответ идет на все его слова.