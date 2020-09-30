Мхитарян дарил футболки военным и обвинил Азербайджан в нападении на Карабах

Мхитарян писал письма для военных и дарил машину госпиталю

Причина напряженных отношений Армении и Азербайджана – независимый статус Нагорного Карабаха. Его провозгласил сам Карабах в 1991 году. Азербайджан все равно считает Карабах частью страны, хотя большинство жителей там – армяне. Мы рассказывали об истории конфликта двух стран в этом материале.

Вспышка в противостоянии Армении и Азербайджана случилась 12 июля 2020-го. Тогда были вооруженные столкновения на границе, но за несколько дней стороны якобы все урегулировали. С армянской стороны в ситуации поучаствовал Генрих Мхитарян. Он отдал раненым военным подписанные футболки и подготовил для них специальное письмо.

«Я преклоняюсь перед вашей храбростью. Благодарю вас за вашу непоколебимость и за то, что вы защищаете границы нашей родины», – отписывал Мхитарян. Он давно поддерживает армянских военных в статусе капитана сборной. В 2018-м Мхитарян подарил автомобиль медицинскому центру, где лечат раненых и инвалидов военных действий.