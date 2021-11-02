Константин Генич
музыка
Oxxxymiron
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#Константин Генич #Oxxxymiron #музыка

Генич на «Давай поженимся». Благодаря Оксимирону мы увидели это великое видео спустя 13 лет

02 ноября, 18:33

После клипа Оксимирона «Кто убил Марка?» все удивляются, что Оксимирон только спустя 10 лет вдруг раскрывает историю конфликта с рэпером Ромой Жиганом. По ссылке ниже – полный разбор трека:

Почему новый десятиминутный клип Oxxxymiron – самый резонансный трек в его карьере. И как его понимать

Вокруг этого ответа с задержкой – много недоумений, шуток и других историй десятилетней давности.

 

 Твиттер футбольного «Коммент. Шоу» тоже запостил видео с отсылкой к клипу Оксимирона. В нем ведущий шоу и комментатор Константин Генич участвует в передаче «Давай поженимся» как друг жениха. 

Вот фрагмент этого выпуска. Тут Генич говорит, что его друг не готов к семейной жизни. 

О походе на «Давай поженимся» Генич рассказывал в новостном выпуске «Коммент. Шоу»:

«Мне позвонил Денис Бояринцев, который тогда играл за «Спартак». Он говорит, что у них тренировка. Они командой идут по этажу, а там телевизор – все остановились перед тренировкой смотреть».

В 2012-м Генич в твиттере писал, что передача вообще выходила в 2008-м (то есть, сейчас этому выпуску уже 13 лет, он древнее даже конфликта Жигана и Оксимирона).

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