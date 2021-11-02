Генич на «Давай поженимся». Благодаря Оксимирону мы увидели это великое видео спустя 13 лет

После клипа Оксимирона «Кто убил Марка?» все удивляются, что Оксимирон только спустя 10 лет вдруг раскрывает историю конфликта с рэпером Ромой Жиганом. По ссылке ниже – полный разбор трека:

Почему новый десятиминутный клип Oxxxymiron – самый резонансный трек в его карьере. И как его понимать

Вокруг этого ответа с задержкой – много недоумений, шуток и других историй десятилетней давности.