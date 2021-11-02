Генич на «Давай поженимся». Благодаря Оксимирону мы увидели это великое видео спустя 13 лет
После клипа Оксимирона «Кто убил Марка?» все удивляются, что Оксимирон только спустя 10 лет вдруг раскрывает историю конфликта с рэпером Ромой Жиганом. По ссылке ниже – полный разбор трека:
Почему новый десятиминутный клип Oxxxymiron – самый резонансный трек в его карьере. И как его понимать
Вокруг этого ответа с задержкой – много недоумений, шуток и других историй десятилетней давности.
Твиттер футбольного «Коммент. Шоу» тоже запостил видео с отсылкой к клипу Оксимирона. В нем ведущий шоу и комментатор Константин Генич участвует в передаче «Давай поженимся» как друг жениха.
Вот фрагмент этого выпуска. Тут Генич говорит, что его друг не готов к семейной жизни.
О походе на «Давай поженимся» Генич рассказывал в новостном выпуске «Коммент. Шоу»:
«Мне позвонил Денис Бояринцев, который тогда играл за «Спартак». Он говорит, что у них тренировка. Они командой идут по этажу, а там телевизор – все остановились перед тренировкой смотреть».
В 2012-м Генич в твиттере писал, что передача вообще выходила в 2008-м (то есть, сейчас этому выпуску уже 13 лет, он древнее даже конфликта Жигана и Оксимирона).