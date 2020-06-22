Константин Генич
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Ростов
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#Константин Генич #РПЛ #Ростов

Генич извинился перед «Ростовом», назвав свои высказывания «не совсем корректными»

22 июня 2020, 17:58

После игры «Сочи» и «Ростова» комментатор «Матч ТВ» написал: 

«Вообще не понимаю претензий к «Сочи». Вышли играть – играйте. «Ростов»  проиграл в 9 мячей – ничего страшного. О них вся Россия узнала, поддерживала. Но они вышли на матч ПЛ, какое уж тут сочувствие? 

Что делать? Играть и не ныть. Все в одинаковых условиях. *** (проспали) заражение – тогда получите издержки».

Теперь Генич извинился перед «Ростовом».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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