Эдуард Лимонов

Годы жизни
1943-2020
Инфо
Русский писатель, поэт, публицист, политик
Лента
Материалы
Материалы
Что известно про фильм Серебренникова о писателе Лимонове: будет на английском, а главную роль сыграет актер из «Парфюмера»
#Эдуард Лимонов
Музыка, кино и тексты, которые помогли нам пережить 2020 год
5
#музыка
5
Все материалы