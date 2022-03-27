Будет ли дальше дорожать бытовая техника в России в 2022 году

Что происходит с бытовой техникой и электроникой в России в 2022 году

Профильные сайты отмечали рост спроса на бытовую технику в России еще в январе. Тогда внимание к ней возросло почти в три раза, если сравнивать с 2021 годом. Цены на бытовую технику в России постоянно растут в марте 2022 года. К началу месяца подорожание отдельных товаров составило от 20 до 40%. Позже процесс замедлился, но еще может продолжиться.

Возникла проблема и с уходом из России отдельных брендов. Так еще 26 февраля производитель электроники Dell временно приостановил продажи товаров в России. Поставки в Россию позже остановила и компания LG Electronics. Siemens, Samsung, Panasonic, Sharp – все эти компании приняли различные ограничительные меры. Все это влияет и на ценообразование.

Купить бытовую технику можно во всех общедоступных магазинах, но делать это придется уже по завышенным ценам. Почему это происходит: увеличиваются расходы у производителей. С помощью повышения цен они компенсируют собственные затраты. Так возникают отдельные волны подорожания, которые меняются из-за способов доставки и ситуации с курсом доллара.