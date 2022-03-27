Будет ли дальше дорожать бытовая техника в России в 2022 году
Что происходит с бытовой техникой и электроникой в России в 2022 году
Профильные сайты отмечали рост спроса на бытовую технику в России еще в январе. Тогда внимание к ней возросло почти в три раза, если сравнивать с 2021 годом. Цены на бытовую технику в России постоянно растут в марте 2022 года. К началу месяца подорожание отдельных товаров составило от 20 до 40%. Позже процесс замедлился, но еще может продолжиться.
Возникла проблема и с уходом из России отдельных брендов. Так еще 26 февраля производитель электроники Dell временно приостановил продажи товаров в России. Поставки в Россию позже остановила и компания LG Electronics. Siemens, Samsung, Panasonic, Sharp – все эти компании приняли различные ограничительные меры. Все это влияет и на ценообразование.
Купить бытовую технику можно во всех общедоступных магазинах, но делать это придется уже по завышенным ценам. Почему это происходит: увеличиваются расходы у производителей. С помощью повышения цен они компенсируют собственные затраты. Так возникают отдельные волны подорожания, которые меняются из-за способов доставки и ситуации с курсом доллара.
Регионы по-своему рассказывают о ситуации с ценами. Общий итог: в них по-прежнему нет никакой стабильности и все зависит от поведения брендов. С 25 февраля АСТВ анализирует ценообразование в Южно-Сахалинске. Например, за неделю с 17 по 24 марта подорожали пылесосы, стиральные машины и мультиварка Redmond. Но подешевели телевизоры и даже мультиварка Polaris.
Цены на бытовую технику растут не везде. Остановить рост ключевых товаров в отдельных точках удалось за счет политики крупных торговых сетей. Так «М.Видео» и «Эльдорадо» еще в начале марта заморозили цены на 140 наименований. Они продаются по ценам февраля, в список вошла и бытовая техника. Заморозка анонсирована на срок до конца марта, но может быть продлена.
Изменятся ли дальше цены на бытовую технику в России в 2022 году
Глава Минпромторга Денис Мантуров выступил на совещании правительства и президента, где рассказал о текущей ситуации с бытовой техникой и электроникой. Складские запасы рассчитаны на срок до трех месяцев. Из-за проблем с логистикой растет себестоимость товаров – это приводит к росту цен. Но все удастся сгладить, потому что можно использоваться комплектующие со складов.
Ценовая политика – это не единственный важный вопрос в текущей ситуации. На примере «М.Видео» и «Эльдорадо» вскрылось другое неудобство: там временно отменена покупка товаров в рассрочку. ТАСС писал об этом со ссылкой на пресс-службу «М.Видео». Покупка в кредит остается, потому что сети имеют собственную кредитную платформу и сотрудничают с десятком банков.
Зато директор DNS Дмитрий Алексеев рассказывал: «Мы способны удовлетворить потребность страны в бытовой технике и электронике, заместив уходящие или приостанавливающие деятельность на отечественном рынке компании. Никто не останется без холодильника, стиральной машины, ноутбука или компьютера». Еще он утверждал, что у компании больше нет планов по повышению цен.
Сайт URA.RU проводил опрос экономистов, которые выделяли перечень товаров с будущим подорожанием. Бытовая техника и электроника вошли в этот список. Важно: эксперты просят искусственно не увеличивать спрос на такие товары. Все это может ухудшить ситуацию с ценами. Хотя «Российская газета» писала, что поставкам бытовой техники в Россию санкции не угрожают.
Это не совсем так. Евросоюз в итоге запретил ввоз бытовой техники, которая дороже 300 евро за единицу. Наблюдаются проблемы и с поставками отдельных комплектующих. Bloomberg писал, что немецкая компания Robert Bosch приостановит производство в России. Это коснется завода бытовой техники в Санкт-Петербурге. Такая информация была еще 15 марта.