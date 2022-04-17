Что будет с рынком труда в России в 2022 году: прогнозы по безработице, где смотреть вакансии, кто требуется

Какие профессии востребованы в России в 2022 году

• Все эксперты в текущей ситуации выделяют сферу IT и разработку. Так происходит из-за массового отъезда IT-специалистов в другие страны. Правительство в ответ поддерживает отрасль: предоставляет налоговые льготы и другие послабления. Уже известно, что IT-компании в десятки раз чаще подают заявки на регистрацию. Это стало условием для получения льгот.

• Выделяется еще один рейтинг, где есть IT. «Навигатор поступления» рассказывал о трех сферах, которые будут играть серьезную роль в современном мире: IT, промышленность и медицина. Учитывая ситуацию с коронавирусом (как с ним дела), медицинская сфера стала актуальной и важной уже в последние пару лет. В 2022-м там сохраняется потребность в кадрах.

• «РИА Новости» публиковали комментарий Дмитрия Машина. Это эксперт в области развития предприятий общественного питания. Машин рассказывал: «Самый острый кадровый голод сейчас в строительстве, ЖКХ, в общепите, фармацевтике и медицине, логистике, ритейле, IT». На фоне строительного бума наблюдается нехватка мигрантов (с ними все может быть еще хуже).