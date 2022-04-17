Что будет с рынком труда в России в 2022 году: прогнозы по безработице, где смотреть вакансии, кто требуется
Россия на законодательном уровне закрепила обязанности за работодателями по размещению вакансий. Так они должны пользоваться сервисом «Работа в России»: по нему с 2022 года можно искать работу в любой точке страны. Все это делалось в момент, когда Россия имела низкие показатели безработицы. Обстоятельства и санкции изменили рынок труда всего за два месяца.
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Какие профессии востребованы в России в 2022 году
• Все эксперты в текущей ситуации выделяют сферу IT и разработку. Так происходит из-за массового отъезда IT-специалистов в другие страны. Правительство в ответ поддерживает отрасль: предоставляет налоговые льготы и другие послабления. Уже известно, что IT-компании в десятки раз чаще подают заявки на регистрацию. Это стало условием для получения льгот.
• Выделяется еще один рейтинг, где есть IT. «Навигатор поступления» рассказывал о трех сферах, которые будут играть серьезную роль в современном мире: IT, промышленность и медицина. Учитывая ситуацию с коронавирусом (как с ним дела), медицинская сфера стала актуальной и важной уже в последние пару лет. В 2022-м там сохраняется потребность в кадрах.
• «РИА Новости» публиковали комментарий Дмитрия Машина. Это эксперт в области развития предприятий общественного питания. Машин рассказывал: «Самый острый кадровый голод сейчас в строительстве, ЖКХ, в общепите, фармацевтике и медицине, логистике, ритейле, IT». На фоне строительного бума наблюдается нехватка мигрантов (с ними все может быть еще хуже).
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• Курьеры, таксисты, продавцы. Всех эксперты почему-то выделяют их в одну отдельную категорию, когда рассказывают о востребованных профессиях. С таксистами ситуация отдельная: там ухудшается положение работников из-за отсутствия конкуренции. «Яндекс.Такси» становится монополистом после ухода «Ситимобила». Мы объясняли все это отдельно.
• Публикуются и прогнозы по профессиям, которые будут востребованы уже в ближайшие годы. Аналитики рекомендуют учиться на них сразу в 2022 году. К таким относятся: специалист по базам данных, инженер по интернет-безопасности, онлайн-преподаватель и другие. Так происходит, потому что сейчас везде закрепляется тенденция по активному использованию технологий.
Как складывается ситуация с безработицей в России в 2022 году
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует снижение уровня жизни в России в 2022 году. Он считает, что экономике потребуется еще около двух лет на перестройку в условиях подобных санкций. В комментарии для ТАСС Кудрин сказал: «Конечно, когда экономика снижает свой ВВП, увеличивается безработица, конечно, уменьшаются доходы населения».
Все тенденции указывают на предстоящий рост уровня безработицы внутри России. Есть и совсем пессимистичные прогнозы. Так Bloomberg указывал, что уровень безработицы во втором квартале 2022 года может превысить 9%. Хотя в конце января 2022 года Владимир Путин рассказывал о рекордно низком значении уровня безработицы в России. Он сохранялся на уровне 4,3%.
Мнение исследователей Bloomberg подтверждается частично. Сейчас в России публикуются исследования, которые учитывают санкции и другие обстоятельства. «Коммерсантъ» писал, что к концу 2022 года страна может потерять до 2 миллионов рабочих мест. Там прогноз по уровню безработицы варьируется от 6,4% до 7,8%. Прогноз ВЭБ РФ – уровень безработицы будет 6,2%.
В России есть оперативный штаб – он ориентирован именно на ситуацию с безработицей. Дмитрий Песков всех успокаивал и ссылался на предыдущий опыт всех решений по безработице. Глава HeadHunter Михаил Жуков намекает, что все это сейчас России не поможет. В комментарии для РБК он рассказал об ожидаемом росте уровня безработицы на уровень 5,7-7,5%.
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Тот же РБК опубликовал большое исследование по текущей ситуации на рынке труда. Некоторые эксперты отмечают, что число доступных вакансий в отдельных сферах постепенно сокращается. Спрос на них с такой же постепенностью растет. Но там же рассказано, что структурной проблемы безработицы в России нет. Пока возможны только краткосрочные всплески – они были и раньше.
Где и как искать доступные вакансии в России в 2022 году
• Напоминаем популярные сервисы: hh.ru, Superjob.ru, Зарплата.ру, Avito.ru. Везде можно выбрать предполагаемый график работы, опыт и даже ожидаемые границы зарплаты. С сайтом hh.ru работают 1,7 миллиона компаний. Там уже сейчас размещено около 800 тысяч вакансий. Постоянно появляются и подборки с доступными рабочими местами по разным направлениям.
• Сайт Работа.ру. Есть очевидные плюсы: фильтр по городам, по опыту и даже выбор для студентов. Есть и не совсем заметные, но важные вещи. В отдельном разделе доступны специальные материалы, которые помогут выбрать более подходящее место. Там же весной 2022-го появился сервис по поиску срочной работы – для этого надо ввести этот запрос в поиск.
• «Афиша Daily» выпустила материал о поиске работы за рубежом. Это важная весенняя инструкция для жителей России. Там есть краткая выжимка содержания: наблюдается наибольший спрос на маркетологов, SEO, аккаунт-менеджеров и IT. Лучше всего ехать в Нидерланды, Германию или Великобританию – из-за ситуации с визами для работников.
• Нетворкинг прямо сейчас становится главным каналом поиска работы. По-другому этот способ – поиск работы через полезные связи и знакомства. Forbes рассказывал в собственном исследовании, что именно нетворкинг теперь может быть лидером в списке вариантов отбора вакансий. Ранее этому мешали еще и те соцсети, которые в 2022 году оказались заблокированы.
• Доступные вакансии по городам России, работа в Москве и Санкт-Петербурге – все это чаще волнует жителей страны в 2022 году. В регионах по-прежнему растет количество активных резюме. В ответ выделяются отдельные инициативы от компаний. Так торговая сеть «Пятерочка» отдельно выделяет места по России с ускоренным обучением для тех, кто в этом нуждается.
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Иностранные компании временно уходят из России – как это влияет на рабочие места
Ключевое в этой ситуации – деятельность большинства компаний останавливается временно. Иногда это происходит даже с конкретными сроками возвращения. Forbes высчитал, что в ушедших компаниях работают почти 200 тысяч человек. Их вопрос через общение с экспертами исследовала «Комсомольская правда». Общий вывод – сотрудники не будут брошены.
Большинство из них пока сохраняет работу. Мы рассказывали об этой ситуации на примере скорого возобновления работы IKEA. В некоторых местах работники переориентированы на внутренние задачи по развитию магазинов, хотя официально точки IKEA закрыты. Все сотрудники по-прежнему продолжают получать зарплату. Выплачивает ее и закрывшийся McDonald's.
VC.ru подробно разбирал ситуацию с уходом иностранных компаний с российского рынка и его влиянием на обычных людей. Для многих этот уход стал лишь формальностью. Другой возможный и ожидаемый итог – продажа российской части бизнеса. В таких случаях сотрудникам предлагается переезд в другие страны. При их отказе – перевод в новое юридическое лицо.
Правительство России еще с первых чисел марта следит за развитием истории с работниками ушедших иностранных компаний. Всего на поддержку занятости населения Михаил Мишустин обещал выделить около 40 миллиардов рублей. Часть из этих денег нужна для создания новых временных рабочих мест, другая – для реализации региональных программ занятости.
В России готовится еще одно важное нововведение. Оно позволит людям искать новую работу без увольнения. Предлагается ввести разрешение на две официальные работы до 31 декабря 2022 года. «Интерфакс» рассказывал об этой инициативе еще в конце марта. С новым работодателем сотрудник сможет заключить срочный трудовой договор с возможностью продления.
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